Audi показала тизер своего электрического седана

Компания Audi готовит к премьере прототип своего нового электрического седана e-tron GT.
Новый электромобиль Audi дебютирует в ближайшие дни на автосалоне в Лос-Анджелесе, пишет Insideevs.
Audi продолжает активно развивать линейку электромобилей. Вслед за дебютом серийного кроссовера Audi e-tron компания анонсировала премьеру концепт-кара Audi e-tron GT, который покажет то, как будет выглядеть серийный седан бренда с электромотором.
За несколько дней до официальной премьеры в Audi опубликовали короткий видеоролик с тизером новинки. Особой информации этот сюжет не дает, но намекает на дизайн грядущего электромобиля, который будет выдержан в стилистике всех моделей марки.
#Sneak Peek: the #Audi #etron GT concept - stay tuned for the big #world #premiere on November 28. pic.twitter.com/NIg0z6bIwR— AUDI AG (@Audi_Press) 25 листопада 2018 р.
Audi e-tron GT станет предвестником серийного электрокара, рыночный дебют которого состоится в 2020 году. По предварительной информации, в основу модели ляжет платформа PPE от Porsche Taycan. На одной зарядке электрокар сможет проезжать до 400 километров, а по динамическим характеристикам превзойдет Tesla Model S P100D.
Модель оснастят блоком аккумуляторов с поддержкой 350-киловаттных зарядных станций. До 80 процентов батареи можно будет наполнить за 12 минут.
Оптика похожа на ту, что использована в последних поколениях Audi A6, Audi A8 и Audi Q8, а в целом силуэт e-tron GT напоминает серийную Audi A7. О том, какая платформа ляжет в основу новой модели — MEB, которую разрабатывает Volkswagen Group, или Premium Platform Electric (PPE) от электромобиля Porsche — пока неизвестно.
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