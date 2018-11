Audi показала тизер своего электрического седана

Компания Audi готовит к премьере прототип своего нового электрического седана e-tron GT.

Новый электромобиль Audi дебютирует в ближайшие дни на автосалоне в Лос-Анджелесе, пишет Insideevs.

Audi продолжает активно развивать линейку электромобилей. Вслед за дебютом серийного кроссовера Audi e-tron компания анонсировала премьеру концепт-кара Audi e-tron GT, который покажет то, как будет выглядеть серийный седан бренда с электромотором.

За несколько дней до официальной премьеры в Audi опубликовали короткий видеоролик с тизером новинки. Особой информации этот сюжет не дает, но намекает на дизайн грядущего электромобиля, который будет выдержан в стилистике всех моделей марки.

