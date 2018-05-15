Audi показала силуэт нового флагманского кроссовера

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Так будет выглядеть новый кроссовер
Иллюстрация: Audi

Так будет выглядеть новый кроссовер

Компания Audi опубликовала новое тизерное изображение своего флагманского кроссовера Q8.

Эскиз показывает только заднюю часть Q8 в ракурсе три четверти, но он дает хорошее представление о том, как будет выглядеть задняя часть модели, пишет Motor1

У кроссовера плавная линия крыши, "мускулистые" задние крылья, угловатая оптика и крупный бампер с интегрированными в него трапециевидными патрубками выхлопной системы. По всей ширине сзади проходит горизонтальный фонарь.

Q8 получит общую платформу MLB с такими моделями, как Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Audi Q7. По слухам, кроссовер Q8 должен в конечном итоге быть доступен с гибридным вариантом E-Tron, который объединил бы 3,0-литровый V6 с турбонаддувом и электрический двигатель, чтобы получить в общей сложности 438 лошадиных сил. Литиево-ионная батарея емкостью 17,9 киловатт-часов позволит проехать на одном заряде 60 километров.

Позже новинка получит спортивную модификацию под названием SQ8, которая будет конкурировать с BMW X6 M. Также ожидается появление сверхмощной RS-версии. Мощность такой модификации составит около 650 л.с.

Модель получит постоянный полный привод quattro с межосевым дифференциалом Torsen и восьмиступенчатым "автоматом" tiptronic. Производиться кроссовер будет в Словакии. Стоимость новинки превысит 110 500 евро.

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