Audi показала новый флагманский кроссовер

Компания Audi официально представила серийный кроссовер Audi Q8, который стал новым флагманом бренда.

На презентации отметили, что новинка предлагает "лучшее из двух миров: элегантность пятидверного купе и универсальность большого внедорожника", пишет Motor1.

Премьера автомобиля состоялась на специальном мероприятии в китайском Шэньчжэне. Новый кроссовер получился шире, короче и ниже, чем модель Q7, которая тоже построена на шасси MLB концерна Volkswagen. Салон, как отметили в Audi, по размерам "превосходит прямых конкурентов в сегменте".

Визуально Q8 будет легко отличать от всех других членов семейства Q, поскольку кроссовер получил новый стиль Audi, впервые внедренный в модели A8. Огромная решетка радиатора с 6 вертикальными ламелями здесь заключена в массивную "раму", а по бокам от нее - светодиодная оптика HD Matrix LED.

Облик водительского места похож на тот, который был в реализован Audi A8. В верхней плоскости передней панели расположена мультимедийная система MMI с большим тачскрином, а в нижней плоскости - крупный 10,1-дюймовый экран вспомогательных инструментов, включая климатическую установку. Перед глазами водителя - 12,3-дюймовая цифровая приборная доска Audi Virtual Cockpit.

Первой на рынок выйдет модификация Audi Q8 50 TDI. Она оснащена турбодизельным двигателем V6 объемом 3,0 л мощностью 286 л.с. Версия Q8 50 TDI разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом, а "микрогибридность" этому кросс-купе обеспечивает мощный стартер-генератор, 48-вольтовый электрический контур и литий-ионная батарея. При движении накатом на скоростях до 160 км/ч мотор может полностью отключаться. Такая система позволяет экономить примерно 0,7 литра топлива на каждые 100 километров.

В 2019 году линейку двигателей дополнят немного более слабая версия 3.0 TDI и 3,0 TFSI бензиновый мотор мощностью 340 л.с. Новый Q8 дебютирует на рынке в Германии и других европейских странах в третьем квартале этого года. Продажи в США планируется начать в 2019 году.

Позже новинка получит спортивную модификацию под названием SQ8, которая будет конкурировать с BMW X6 M. Также ожидается появление сверхмощной RS-версии. Мощность такой модификации составит около 650 л.с.