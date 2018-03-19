Audi анонсировала выход флагманского кроссовера Q8

Официальная премьера нового спортивного внедорожника Audi Q8 состоится в июне 2018 года.

Кроссовер покажут публике в рамках Шанхайского автосалона-2018, пишет Motor1 со ссылкой на одного из членов правления компании Audi Питера Мертенса.

Модели Q8 и Q7 будут использовать одну и ту же платформу, но Audi придаст новой модели более стильный внешний вид и роскошную кабину. Таким образом, именно Q8 станет флагманским кроссовером бренда. Питер Мертенс назвал Q8 "новым лицом семьи Q".

Дизайн машины будет практически полностью повторять концепт прототип Q8 Sport, который дебютировал на Женевском автосалоне в марте 2017 года. Флагманский кроссовер получит массивные воздухозаборники и спортивные бамперы. Журналисты отмечают "слегка купеподобный профиль" нового кроссовера.

Технические характеристики машины держатся в секрете. Предполагается, что Audi Q8 будет предложен с бензиновыми и дизельными моторами с шестью и восемью цилиндрами. Не исключено, что автомобиль получит гибридную модификацию.

Серийное производство нового внедорожника Audi Q8 будет налажено на заводе в Братиславе, где сейчас собирают кроссовер Audi Q7 второго поколения. Цена Audi Q8 составит не менее 110 000 евро. Главные конкуренты новинки – Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6.

Премьера новой модели состоится в Шанхае, поскольку Audi считает Китай одним из ключевых рынков для нового Q8. Позже модель выведут в продажу в других странах.

В конце 2017 года НВ сообщало, что компания Audi опубликовала программу на 2018 год, в которой говорилось, что автопроизводитель будет выпускать по одной новой модели каждые три недели. Таким образом, немецкая компания выведет на рынок 17 новых машин за год.