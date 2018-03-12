Атмосферный монстр. Ferrari показала видео своего обновленного суперкара

Компания Ferrari опубликовало первое официальное видео своей новой модели — купе 488 Pista.

Автомобиль получил самый мощный атмосферный мотор в истории марки, пишет Autoblog.

Двигатель V8 объемом 3,9 л в компании "разогнали" до 720 л.с., то есть сделали мощнее на 49 л.с. по сравнению с обычной версией 488 GTB. Этого удалось достичь за счет новых распредвалов с клапанами, увеличенных интеркулеров, усиленных поршней с титановыми шатунами.

Также масса автомобиля снизилась почти на 90 кг — до 1280 килограммов. Кроме того, для Ferrari 488 Pista разработали новый кузовной обвес, который улучшил аэродинамические показатели на 20%.

Разгон нового купе до 100 км/час занимает всего 2,85 сек, 200 км/час суперкар набирает за 7,6 сек, а максимальная скорость - 340 км/час. 488 Pista отличается внешне от обычной 488 GTB ливреей в гоночном стиле и колесами из карбона.

Кстати, несколько необычное название автомобиля с итальянского переводится как "трек" или "дорожка".