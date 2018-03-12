Атмосферный монстр. Ferrari показала видео своего обновленного суперкара

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ferrari показала свой новый суперкар
Фото: Ferrari

Ferrari показала свой новый суперкар

Компания Ferrari опубликовало первое официальное видео своей новой модели — купе 488 Pista.

Автомобиль получил самый мощный атмосферный мотор в истории марки, пишет Autoblog

Двигатель V8 объемом 3,9 л в компании "разогнали" до 720 л.с., то есть сделали мощнее на 49 л.с. по сравнению с обычной версией 488 GTB. Этого удалось достичь за счет новых распредвалов с клапанами, увеличенных интеркулеров, усиленных поршней с титановыми шатунами.

Также масса автомобиля снизилась почти на 90 кг — до 1280 килограммов. Кроме того, для Ferrari 488 Pista разработали новый кузовной обвес, который улучшил аэродинамические показатели на 20%.

Разгон нового купе до 100 км/час занимает всего 2,85 сек, 200 км/час суперкар набирает за 7,6 сек, а максимальная скорость - 340 км/час. 488 Pista отличается внешне от обычной 488 GTB ливреей в гоночном стиле и колесами из карбона.

Кстати, несколько необычное название автомобиля с итальянского переводится как "трек" или "дорожка".

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Авто ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове