Астрономы назвали дату сближения Tesla Roadster с Марсом

Tesla Roadster приблизится к Марсу в 2020 году

Запущенный в космос автомобиль Tesla Roadster приблизится к Марсу 8 октября 2020 года.

Расстояние между электрокаром и Красной планетой составит около 7 миллионов км, говорится в статье Popular Mechanics.

"Ближайший прогнозируемый подход аппарата к Марсу между 2018 и 2030 годами состоится в 2020 году 8 октября. Расстояние между ними составит 7 миллионов км. Это далеко за пределами влияния гравитационной сферы Марса", - написал Джонатан Макдауэлл из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики.

По подсчетам астрономов, орбита автомобиля пересекает орбиту Марса и даже проходит вблизи орбиты астероида Церера. Ее перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты) составляет 0,98 астрономических единиц, а афелий (наиболее удаленная от Солнца точка орбиты) - 2,61 астрономической единицы.

Добавим, мимо Земли Tesla Roadster пролетит несколько раз. Это произойдет, по подсчетам астрономов, в 2021, 2026, 2031 и 2039 годах. В будущем расчеты могут быть скорректированы, так как они не учитывают влияние некоторых факторов, в частности - солнечного ветра.

"Ближе всего в период до 2030 года родстер подойдет к Земле после марта 2021 года. Расстояние составит 45 миллионов км", - добавил Джонатан Макдауэлл. Тем не менее, в 2073 году расстояние между электрокаром и нашей планетой может составить "всего" 1,6 миллиона км.

Ранее НВ сообщало, что американский химик Уильям Кэрролл из университета Индианы назвал самые большие угрозы для автомобиля Илона Маска Tesla Roadster, который был запущен в космос на ракете Falcon Heavy. Проблемой для машины станут метеориты и космическое излучение.

По мнению Кэрролла, первыми начнут распадаться обшивка сидений и шины. Затем начнет разрушаться каркас электрокара. В конечном итоге от автомобиля останется алюминиевая рама, внутренние металлические части и стеклянные детали, в которые не попадут метеоры.