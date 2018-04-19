Aston Martin возродит старое имя для нового спорткара

Компания Aston Martin выпустила тизер автомобиля, который заменит третье поколение модели Vanquish.

Премьера автомобиля, который получит название DBS Superleggera, состоится в июне нынешнего года, сообщает Motor1.

Название DBS было впервые использовано для модели 1967 года, возможно, самой известной модели Aston Martin, поскольку ее использовали в качестве машины Бонда в фильме "Секретная служба Ее Величества". Затем это имя было дано модели 2007 года. Вторая часть имени дана в честь итальянской фирмы Carrozzeria Touring Superleggera.

Глава дизайнерского подразделения Aston Martin Марек Райхман сказал: "Когда вы слышите имя DBS Superleggera, вы знаете, что это такое. Это ультимативный Aston Martin Super GT. Мы изменили границы производительности и дизайна, чтобы дать этому автомобилю отличный характер и обеспечить его достоинство".

Как заявили в компании, новый спорткар будет характеризоваться "самыми высокими уровнями производительности, мастерства и дизайна".

В основу модели DBS ляжет такое же шасси, как у купе DB11, а также двухдверной модели Vantage. По неофициальным данным, новинка будет приводиться в движение 5.2-литровым V12 мощностью порядка 650 л.с. До 100 км/ч с таким мотором спорткар может разогнаться за 3,5 секунды.

Представители Aston Martin говорят, что новые подробности о "долгожданном Super GT" будут обнародованы во втором квартале 2018 года.

Ранее НВ сообщало, что компания Aston Martin зарегистрировала в бюро интеллектуальной собственности Великобритании новое наименование Varekai. Это имя, судя по всему, получит кроссовер, прототип которого был показан в 2015 году под названием DBX.