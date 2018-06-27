Aston Martin представил самый быстрый автомобиль в своей истории

Британский производитель суперкаров возродил имя DBS для новой модели DBS Superleggera. Приставку спорткар получил в честь сотрудничества британцев с кузовным ателье Touring Superleggera.

В модельном ряду бренда автомобиль займет место Vanquish, сообщает Autocar.

Руководитель подразделения внешнего дизайна Aston Martin Майлз Нюрнбергер сказал, что имя было "просто чудесно романтичным" и добавил: "Этот автомобиль - это то, что он говорит. Если бы мы пошли с другим поколением Vanquish, у вас была бы другая машина".

В основе Aston Martin DBS Superleggera лежит алюминиевая платформа с кузовными панелями из углепластика. Масса суперкара составляет 1700 килограммов, что на 71 килограмм меньше, чем у DB11.

Кузов имеет новый передний сплиттер, аэродинамику кузова, задний диффузор и новое заднее крыло Aeroblade 2, производящее 60 кг прижимной силы спереди автомобиля и 120 кг сзади. Модель Superleggera получила более смелую переднюю решетку, а также новые фары и задние фонари, чтобы еще больше отличить ее от DB11. Это первый автомобиль, на котором нет крылатого логотипа бренда на задней крышке багажника, вместо этого вместо него указано название Aston Martin.

Новинку укомплектуют 5,2-литровым бензиновым двигателем V12 с двумя турбинами. Мощность агрегата составит 715 л.с. разгон до первой сотни займет у спорткара всего 3,4 секунды. Максимальная скорость — 340 км/ч. Мотор будет работать совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

По словам главного инженера Мэтта Беккера, автомобиль был разработан, чтобы сочетать комфорт и производительность.

"Мы хотели создать что-то невероятно быстрое, но похожее на Vantage как по размеру, так и по реакции. Показатели производительности могут выглядеть пугающе, и этот автомобиль невероятно быстр, но вам не обязательно быть героем, чтобы максимально использовать его", - сказал Мэтт Бейкер.

По словам Майлза Нюрнбергера, Aston Martin ориентируется на существующих клиентов Vanquish, а также на покупателей Ferrari, которые хотят "что-то столь же быстрое, но менее устрашающее". Нюрнбергер сказал, что расширение ассортимента моделей позволит Aston Martin привлекать клиентов, которые не являются частью его существующей базы.

DBS Superleggera должен выйти в продажу в конце этого года в кузове купе с ценой от 225 000 фунтов стерлингов. Версия Volante, которая уже была проверена на тестах, поступит в продажу в начале 2019 года.