05 ноября 2018, понедельник

Aston Martin показала новый гиперкар

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Так выглядит новый Aston Martin
Фото: Aston Martin

Так выглядит новый Aston Martin

Компания Aston Martin показала снимок одного из первых экземпляров модели Valkyrie.

Представители Aston Martin опубликовали на своей странице в Instagram снимок модели, даже дата премьеры которой не названа, пишет Motor1

В компании характеризуют купе как "диффузор на колесах", поскольку помимо 1130-сильного атмосферного 6,5-литрового V12 производства Cosworth машина будет отличаться и аэродинамикой, работать над которой помогает команда Формулы 1 Red Bull Racing.

Салон Valkyrie отличается аскетизмом. Предусмотрены агрессивная посадка в стиле гоночных машин, крайне мультифункциональный руль и несколько экранов, в том числе для камер заднего вида. Интерьер отделан карбоном и алькантарой.

Всего будет сделано не более 150 экземпляров Aston Martin Valkyrie по цене от $3,2 миллиона каждый. Почти все проданы и клиенты получат их лишь в следующем году — тесты модели будут идти до конца 2018 года, а в производстве купе поступит в начале следующего.

Машина с иллюстрации заказана японским миллиардером Юсакой Маэдзавой. Купе получило градиентную окраску и необычные колесные диски.

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