А как же звук? Компания Harley-Davidson показала прототип своего электрического мотоцикла

Harley-Davidson представила прототип своего первого электрического мотоцикла на выставке Milan Motor Motor Show и заявила, что модель готова к производству.
Новинку под названием LiveWire должны запустить в производство в 2019 году, пишет Electrek.
Когда Harley-Davidson впервые представила свой проект LiveWire четыре года назад, было много сомнений в том, пойдет ли новинка в производство хоть когда-нибудь. Однако Harley-Davidson уже обещает, что продажи начнутся в 2019 году.
Электромотоцикл оснащен двумя литий-ионными батареями, которые содержатся в алюминиевом корпусе. Электрический мотоцикл заряжается как от обычных домашних розеток, так и от специализированных станций с увеличенной скоростью зарядки.
Harley-Davidson LiveWire оснащен полностью регулируемой подвеской с семью режимами езды. На руле находится сенсорный дисплей. Мотоцикл также имеет антиблокировочную систему торможения и систему контроля тяги.
LiveWire станет первым электрическим мотоциклом Harley-Davidson. Компания обещает, что в 2019 году на рынке также появятся модели Adventure и Streetfighter.
"Проект оставил меня впечатленным и оптимистичным. Я действительно вижу людей, которые будут покупать и полюбят этот байк. Не такая толпа, какую вы обычно видите в кожаных куртках Harley, а такой новый тип всадника. Моложе, более городской, и заинтересованный в надежности. И это именно тот тип гонщика на Harley, который должен спасти компанию", - уверяет журналист Electrek Мика Толл.
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