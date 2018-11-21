Мужика тебе не надо. 7 лучших авто для независимой женщины

Прошли те времена, когда женщина садилась за руль только если в ее жизни был мужчина, который мог купить ей, а затем и содержать автомобиль. Сегодня женщины вполне справляются с этим сами. И все чаще способны сами заработать на авто. И выбрать машину себе по вкусу, а не стереотипную «маленькую розовенькую».

В сущности, женщины выбирают авто по практически тем же критериям, что и мужчины — престиж, комфорт, вместимость, соотношение цена-качество и т. д. Разве что там, где мужчины отдадут предпочтение каким-то техническим параметрам как важному фактору, женщины скорее склонны к эмоциональному влечению.

Традиционный материал, посвященный авто для женщин, мог бы быть наполнен разного рода маленькими автомобильчиками нетрадиционных расцветок. Но если мы говорим о современных независимых женщинах, то пора прощаться со стереотипами.

Вот семь автомобилей на «разный кошелек», которые могут стать отличным выбором для женщины, самостоятельно принимающей важные решения в своей жизни.

Какую машину купить женщине, которая хорошо водит?

Mazda CX-5

От 700 тыс. грн

Mazda CX-5 — один из самых удачно сбалансированных кроссоверов на рынке с отличным соотношением цены и качества. Симпатичный дизайн, просторный салон, не самый маленький багажник, довольно комфортная подвеска и экономичные моторы — все эти плюсы сами по себе заслуживают внимания.

Но главным достоинством CX-5 является максимальное воплощение родовой черты Mazda — отличной управляемости. Машина едет очень «породисто». Так что сравнивать ее впору не с другими авто в этой ценовой категории, а с премиальными, вроде BMW или Jaguar.

CX-5 - отличный выбор, если вы получаете удовольствие от динамичной езды, любите сливаться в одно целое с машиной, ощущать ее продолжением себя.

Какую машину купить женщине, которая любит путешествовать?

Suzuki Vitara

От 620 тыс. грн

Suzuki Vitara S не претендует на пафос и не заставит никого свернуть себе шею, когда вы будете проезжать мимо. Это машина для скромницы, которая не любит привлекать к себе слишком много внимания.

Зато Vitara весьма практична. Она удобна в городе, компактные размеры дают маневренность, а приличный клиренс позволит парковаться на бровках или прямо в сугробах.

Но еще лучше Vitara в путешествиях. Небольшой кроссовер удивительно хорошо «держит дорогу» на трассе, а полный привод с понижающей передачей вполне позволит чувствовать себя уверенно даже в заснеженных Карпатах зимой.

Какую машину купить девушке-хипстерше?

Jeep Renegade

От 570 тыс. грн

Renegade - спорный автомобиль, который многие считают неудачей Jeep. Однако, у него есть неоспоримые достоинства, которые делают его интересным выбором для людей с определенными взглядами на жизнь.

Во-первых, он действительно уверенно чувствует себя на бездорожье. В отличие от многих пафосных кроссоверов за те же деньги, которые за пределами асфальта начинают напоминать балерину, попавшую в свинарник.

Во-вторых, у него необычная внешность, которая позволяет действительно выделиться из толпы.

В-третьих, у него вполне привлекательная цена, во всяком случае на базовую версию (но она, кстати, переднеприводная, что перечеркивает наше «во-первых»).

Какую машину купить женщине с детьми?

Citroen Grand C4 Picasso

От 800 тыс. грн

Многие считают семейными любые авто с большим багажником. Но для семьи с 2-3 детьми, бабушкой, собакой, черепашками и рыбками лучше подойдут специально созданные автомобили. Например, Grand C4 Picasso, у которого салон спроектирован лучше, чем многие так называемые смарт-квартиры в современных киевских новостройках.

Внутри просторно, передние сиденья оборудованы отдельными подлокотниками, три сиденья второго ряда имеют раздельную регулировку по горизонтали и по высоте.

Малыша в одном из них можно придвинуть поближе к передним сиденьям, чтобы до него легко было дотянуться. А старшенького, который уже вкусил прелести пубертатного периода — отодвинуть подальше назад. К бабушке, которая сидит в третьем ряду, за которым еще остается место для багажника.

Экономичный дизель не разорит на заправках. А стильный дизайн вполне соответствует современным представлениям о семейных ценностях. Семья — это веселье, а не унылая тоска.

Какую машину купить женщине, мечтающей о карьере?

Audi A3 Limousine

От 630 тыс. грн

Audi A3 Limousine (проще говоря, седан, а не хэтчбек) - это особый случай.

Премиальный бренд, но авто с самого низа модельного ряда. Это то, что нужно, чтобы убить сразу нескольких зайцев. Ездить на авто престижной марки, но не разориться при покупке. Выглядеть стильно, но при этом осознавать, что тебе еще есть, куда расти — А4, А6, А8, Q7, Q8...

A3 — это просто аккумулятор стимулов для внутреннего роста.

А еще это просто очень комфортный и экономичный автомобиль с вполне адекватной ценой.

Какую машину купить стильной деловой женщине?

Peugeot 508

От 800 тыс. грн

Passat и Camry никуда не делись. Всегда можно купить что-то из этих вполне предсказуемых вариантов выбора престижного, но не слишком кричащего седана.

Однако, действительно стильной женщине больше подойдет изысканный Peugeot 508.

Это очень красивый и комфортный автомобиль, который в жизни выглядит лучше, чем на картинках. И едет он на удивление комфортно. И дизель бережливо относится к кошельку своего владельца.

И самое главное — машина не затасканная и не избитая. С ней точно не станешь очередной «Таней на Пассате» или «Машей на Камри».

Какую машину купить женщине, которая достигла всего, о чем мечтала?

Volvo XC60

От 1,5 млн грн

У Volvo есть брутальный XC90, который предназначен для самцов с очень большим эго (и еще большим кошельком). И молодежный XC40, который отлично подойдет основателю многообещающего стартапа или создателю новой криптовалюты (после того, как она «взлетит», он пересядет на XC90).

А есть менее пафосный и кричащий, но от этого только выигрывающий XC60.

Это совершенно роскошный премиальный кроссовер с огромным выбором двигателей, комплектаций и опций. С полным «фаршем» в области комфорта и безопасности. Он отлично рулится, остается комфортным даже на разбитом асфальте и весьма экономичен даже с топовыми моторами.

Он словно говорит о своем владельце: «ему/ей не надо ничего никому доказывать, все и так и так понятно».