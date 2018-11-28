650 км без подзарядки. Стартап Rivian анонсировал семиместный электрический внедорожник

Американская компания Rivian анонсировала полностью электрический семиместный внедорожник с довольно необычной оптикой.

Модель получила название R1S и способна проехать более 400 миль (650 км) без подзарядки, сообщает Electrek.

Rivian R1S попадает в один класс с такими машинами, как Volkswagen Teramont или Ford Explorer. В стандартном положении дорожный просвет насчитывает 205 мм, а во внедорожном ездовом режиме его можно увеличить до 365 мм.

Внедорожник получил четыре электромотора. Каждый двигатель приводит свое колесо и имеет независимый блок управления, благодаря чему можно реализовать управление вектором тяги или имитацию блокировок дифференциалов. Каждый мотор развивает до 200 л.с. и работает в паре с редуктором, но номинальная отдача ограничена. Спереди — двухрычажная подвеска, сзади — многорычажная.

У базовой версии совокупная максимальная мощность 408 л.с. Такой автомобиль имеет тяговую батарею емкостью 105 кВтч. "Средний" вариант имеет мощность 764 л.с. и батарею на 135 кВтч. Топ-версия получила аккумулятор емкостью 180 кВтч, но дополнительная батарея установлена на месте третьего ряда сидений, поэтому такой Rivian R1S может быть только пятиместным. Зато зявленный пробег на одной зарядке — более 660 км.

Важным элементом дизайна внедорожника является светотехника, которая включает не только фары и задние фонари, но и дополнительный горизонтальный элемент на фронтальной панели. Этот элемент может не только освещать дорогу, но и использоваться как индикатор режимов работы кроссовера.

Сегмент роскошных внедорожников довольно быстро превращается в электрический с такими транспортными средствами, как Model X, Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC, Jaguar I-Pace. Теперь Rivian R1S добавляется в этот список. Тем не менее, эта модель сопоставима в первую очередь с Tesla Model X, поскольку другие внедорожники не имеют 7-местных версий.

Добавим, что за день до презентации внедорожника компания Rivian показала пятиместный пикап R1T на той же платформе. Технические характеристики обеих моделей схожи, стоимость электропикапа Rivian R1T составит от $69,000 за минимальную до $100,000 за максимальную версию, продажи стартуют в конце 2020 года. В то же время, заявленная цена базовой версии внедорожника - $65 тысяч против $71 тысячи за самый простой кроссовер Tesla Model X 75D.