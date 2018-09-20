485 км. Kia рассказала подробности об электрической версии кроссовера Niro

Компания Kia подтвердила, что покажет в Париже электрическую версию модели Niro, которая сможет проехать около 485 км без подзарядки.

Внедорожник, основанный на гибридных кроссоверах Niro Hybrid и Plug-in Hybrid, поступит в продажу в Европе в конце 2018 года после дебюта на Парижском автосалоне, сообщает Motor1.

В стандартной комплектации автомобиль будет оснащаться аккумуляторным блоком 39,2 кВтч, а число 485 километров относится к топовой версии с батареей на 64 кВтч.

При подключении к быстрому зарядному устройству мощностью в 100 кВт требуется всего 54 минуты, чтобы зарядить аккумуляторную батарею Niro EV емкостью 64 кВтч до 80%. В стандартной версии электромобиля будет доступна батарея емкостью 39,2 кВт⋅ч, которая должна обеспечить запас хода на одном заряде до 312 км по циклу WLTP.

Список вспомогательной электроники будет включать систему предотвращения фронтальных столкновений, функцию соблюдения рядности движения, адаптивный круиз-контроль, а также систему помощи при выезде с парковки задним ходом.

Полностью электрический Niro EV оснащен электродвигателем мощностью 204 л. с., что позволяет электромобилю ускоряться от 0 до 100 км/ч всего за 7,8 секунды. Как и гибрид Niro, электромобиль Niro получит привод на передние колеса. Отмечается, что и в целом e-Niro будет выглядеть очень похоже на своих гибридных братьев и сестер.

Kia еще не раскрывает полные спецификации новинки и цены в Европе, но компания подтвердила, что e-Niro будет поставляться с той же семилетней гарантией в 100 000 миль, что и другие модели в ассортименте бренда.