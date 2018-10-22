1400 роботов. Концерн Volkswagen начал строить огромную фабрику электрокаров в Китае

Немецкий автопроизводитель начал строительство своего первого крупного завода по производству электрокаров в Китае недалеко от Шанхая.

Свою работу предприятие должно начать уже в 2020 году, пишет Engadget.

Отмечается, что завод будет ориентирован на создание полностью электрических автомобилей на платформе MEB (Modular Electric Drive Kit), а также аккумуляторных систем, которые необходимы для питания этих автомобилей.

На новом заводе будут производиться автомобили нескольких марок концерна: собственно VolksWagen, Skoda и Audi. Первый электрокар, который сойдет с конвейера нового завода, будет внедорожником, причем не обязательно Volkswagen ID Crozz.

В сообщении компании Volkswagen говорится, что новый завод будет отвечать "самым высоким современным стандартам" автоматизации, в частности, в производстве задействуют 1400 роботов. Концерн обещает минимальное воздействие на окружающую среду, а также снижение потребления энергии и воды.

Новый завод не будет первым, на котором планируется собирать электрические Volkswagen. Производство подобных авто начнется в немецком Цвиккау, а также на недавно открывшемся заводе недалеко от южного китайского города Фошань. Однако именно новый завод будет отличаться огромными объемами производства: на пике он будет производить 300 000 электрокаров в год.

Судя по всему, Шанхай вскоре станет центром производства электрокаров. Несколько дней назад Tesla подтвердила покупку земли для своего шанхайского завода Gigafactory. Таким образом, регион получил двух крупных инвесторов в сфере автопрома за относительно короткий промежуток времени. Кроме того, в самом Шанхае и так достаточно развито производство, в том числе и автомобильное.