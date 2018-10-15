Нужно больше Tesla. Покупателям не хватает 350 тыс. Tesla Model 3 - СМИ

Tesla не может удовлетворить запрос покупателей на Model 3

В сети пишут, что Tesla произвела 100 тыс. “бюджетных” электрокаров Model 3. Это меньше, чем четвертая часть от того, что уже заказали пользователи.

Согласно Engadget, американский производитель электрокаров Tesla выпустил 100 тыс. моделей Model 3 и снова вышел на график 5 тыс. машин в неделю.

Несмотря на то, что это в сотни раз больше, чем компания могла производить летом прошлого года, в Tesla не комментируют текущие цифры своей продукции.

Известно, что на начало поставок Model 3, покупатели внесли депозиты и предзаказали около 455 тыс. моделей Model 3s, то есть большинство клиентов все еще ждут свои машины.

Как ранее писало НВ, Илон Маск признал, что его компания столкнулась с "логистическим адом".

"Извините, после производственного ада у нас наступил логистический ад, но эту проблему гораздо легче решить. Мы быстро прогрессируем. Вскоре она должна быть решена", - написал Илон Маск в своем блоге в ответ на жалобу одного из клиентов.

47-летний миллиардер уже предупреждал клиентов, что сроки доставки автомобилей могут вырасти из-за значительного увеличения объемов доставки электрокаров Tesla в Северной Америке.