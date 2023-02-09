Федоров заявил об отсутствии проблем с работой Starlink 9 февраля, 21:33 Украинский военный использует Starlink (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что пока нет проблем с работой интернета от компании Starlink.



Об этом сообщает Украинская правда.

«Действительно, несколько месяцев назад были изменения в функционировании geofencing. Сейчас в Украине не наблюдается проблем с работой терминалов Starlink. Сегодня мы получили первые несколько тысяч Starlink в рамках новой партии из 10 тысяч терминалов от правительства Германии», — заявил министр.



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Федоров также назвал Илона Маска «одним из самых больших частных доноров нашей будущей победы». Министр подчеркнул, что Starlink помогают спасать тысячи жизней, поддерживают работу энергетической инфраструктуры, позволяют врачам проводить сложные операции и обеспечивают интернетом Пункты несокрушимости.

Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что SpaceX ограничила украинской армии использование интернета Starlink для управления дронами.

В октябре прошлого года владелец SpaceX Илон Маск опубликовал ряд скандальных постов в Twitter, в которых он предлагал Украине пойти на территориальные уступки России, обосновывая свой «мирный план» угрозой применения ядерного оружия.

Твиты с предложением Маска утихомирить агрессора вызвали возмущение среди украинских и иностранных политиков, журналистов и общественных деятелей. В Кремле же назвали "положительным фактом" скандальные посты миллиардера, а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Маск молодец".

После скандала в Twitter Маск заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но боится эскалации.