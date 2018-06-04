В радость. Ученые определили преимущества секса в старости

Чем больше секса - тем лучше память

Австралийские ученые определили преимущества секса в пожилом возрасте для памяти.

В ходе масштабного исследования, проведенного под руководством психолога Марка Аллена из Вуллонгонгского университета, выяснилось, что сексуальная активность положительно влияет на когнитивные способности мозга и память, передает Independent.

В исследовании, результаты которого накануне были опубликованы в научном журнале Archives of Sexual Behaviour, приняли участие свыше 6 тысяч респондентов (2672 мужчин и 3344 женщин) в возрасте от 50 лет и старше. Ученые анализировали данные о состоянии здоровья, образе жизни, социально-экономическом статусе, общей удовлетворенности жизнью, а также о количестве секса.

Спустя несколько лет ученые провели повторное анкетирование, и в финальной части исследования проверили память участников при помощи стандартного теста на запоминание слов.

Результаты исследования показали, что у тех респондентов, которые вели активную сексуальную жизнь и отмечали более доверительные отношения с партнером, был более высокий балл в тестах на проверку памяти. По данным ученых, результаты свидетельствуют о явной связи между количеством секса и памятью человека в пожилом возрасте.

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