Разведи огонь. Исследование показало, как улучшить секс в отношениях

Американские сексологи провели исследование, которое показало, как улучшить секс в отношениях.

Результаты исследования при участии 40 тысяч человек показали, что существует пять ключевых различий между парами, в отношениях которых наблюдается страстный секс и парами, которые потеряли влечение друг к другу.

В частности, пары, которым удалось сохранить страсть в сексуальной жизни, уделяли больше внимания «игривому» настроению, практиковали сексуальное общение друг с другом, занимались оральным сексом, а также отмечали в целом более высокий уровень счастья в отношениях и больше разнообразия в постели.

Сексолог Джастин Лемиллер объясняет, что результаты исследования свидетельствуют, прежде всего, о том, что те пары, которые удовлетворены своей сексуальной жизнью, прикладывают немало усилий для того, чтобы «сохранить огонь».

«Они зажигают свечи, включают сексуальную музыку, разговаривают друг с другом о сексе и, самое главное, они пробуют разные новые вещи в спальне, чтобы секс оставался захватывающим. Ведь стоит помнить о том, что причина всегда сводится к допамину – нейротрансмиттеру, который напрямую связан с центром удовольствия в нашем мозге», - говорит специалист.

Он также добавил, что у мозга есть склонность уставать от однообразия – и секс не исключение.

«Новинки в постели могут пробудить интерес к сексу. Когда ваша сексуальная жизнь становится слишком предсказуемой, вашему мозгу становится скучно делать то же самое снова и снова. Поэтому он каждый раз выпускает все меньше и меньше допамина, делая секс менее ярким», - добавил сексолог.

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