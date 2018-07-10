Не стыдно признаться. Психолог из Гарварда определил самые распространенные сексуальные фантазии

Психолог из Гарвардского университета Джастин Лемиллер провел масштабное исследование с целью определить самые распространенные сексуальные фантазии.

В ходе опроса свыше 4 тыс мужчин и женщин психолог интересовался, как часто они фантазируют об определенных людях, местах и вещах, пишет The Independent. Опрос был составлен таким образом, чтобы сломать стигму, связанную с сексом и неловкостью, возникающей во время затрагивания темы сексуальных фантазий.

«Я надеюсь, что помогу людям лучше понять свои фантазии и не чувствовать стыда, смущения и беспокойства по этому поводу. При этом я надеюсь, что люди будут чаще говорить о своих фантазиях с партнерами», - говорит автор исследования.

Результаты опроса позволили ему выделить семь самых распространенных сексуальных фантазий. Рейтинг Лемиллера возглавил секс втроем. 89% участников исследования сообщили, что наиболее часто фантазируют о сексе втроем. При этом, респонденты, которые находятся в отношениях или браке, признались, что хотели бы воплотить фантазию в жизнь при участии своего любимого человека.

На втором месте расположился БДСМ – о нем фантазировали 65 процентов респондентов. Тройку лидеров замкнуло сексуальное разнообразие. В частности, те участники исследования, которые состоят в браке или серьезных отношениях, отметили, что фантазируют о сексе с незнакомым человеком.

На четвертом месте расположились фантазии о сексе в общественном месте. При этом, женщины мечтали об этом чаще, чем мужчины, предпочитая фантазировать о сексе в лифте, офисе или парке.

На пятой позиции в рейтинге расположились свободные отношения, в частности, фантазии о сексе с другим человеком с согласия партнера. Кроме того, 58 процентов респондентов признались, что их возбуждают фантазии о сексе партнера с другим человеком.

Среди самых распространенных сексуальных фантазий также – «восхищение», а именно фантазии о сексе, во время которого партнер восхищается ими.

Замыкает рейтинг однополый секс. По данным Лемиллера, несмотря на то, что участники его исследования позиционировали себя гетеросексуальными, они часто фантазировали о сексе с человеком того же пола. В частности, 59 процентов женщин признались, что фантазируют о сексе с женщиной, в то время как 26 процентов мужчин сообщили, что у них возникали фантазии о сексе с мужчиной. Они также признались, что фантазировали о сексе с транссексуалом и трансвеститом.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook