Можно! Ученые опровергли миф о сексе до и после тренировки

Американские ученые опровергли распространенное мнение о том, что секс до и после тренировки снижает ее эффективность.

Ученые из университета штата Калифорния в Сан-Маркосе провели исследование с целью выяснить, оправдано ли сексуальное воздержание до и после спорта, пишет Men’s Health.

Бытует мнение, что спортсменам не следует заниматься сексом до запланированных спортивных соревнований. Ранее это связывали с тем, что во время секса человек теряет много энергии и в результате демонстрирует более низкие показатели выносливости и силы. Однако ученые опровергли данный миф по результатам исследования при участии 12 мужчин, силу и эффективность тренировок которых специалисты оценивали, как после ночи любви, так и после сексуального воздержания.

В частности, учеными было обнаружено, что секс не влиял на способность мужчины выполнять физические упражнения и не оказывал никакого негативного воздействия на эффективность тренировки.

Автор исследования, кинезиолог, профессор Тодд Асторино добавил, что несмотря на небольшое количество участников эксперимента, их было вполне достаточно, чтобы доказать, что секс не влияет на мышечную силу. Он добавил, что секс может незначительным образом влиять на профессиональных спортсменов:

«Профессиональные спортсмены действительно могут чувствовать себя немного измотанными, но на обычного парня, который хочет пойти в спортзал, секс не может повлиять негативно», - заявил ученый.

Ранее в научных кругах утверждали, что секс влияет на уровни гормонов, включая тестостерон, поэтому любые колебания могут привести к перемене настроения, легкой усталости и, как результат, сниженной эффективности.

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