Медики на первом месте. Определены профессии, представители которых наиболее склонны к измене

Один из самых популярных сайтов в мире для поиска партнера для супружеской измены Ashley Madison провел новое исследование, в ходе которого определил профессии, представители которых наиболее склонны к «внебрачным приключениям».
В ходе исследования портал провел анонимный опрос свыше 1 тысячи пользователей, результаты которого позволили составить рейтинг профессий, представители которых наиболее склонны к измене. Об этом сообщает Independent.
На первом месте среди женщин оказались представительницы медицинской отрасли, включая врачей и медсестер. 23 процента опрошенных женщин, которые как минимум раз изменяли своему партнеру, оказались представителями этой профессии. Авторы исследования объясняют это тем, что женщины-медики подвержены стрессу, справиться с которым им помогают романы на стороне.
Среди мужчин первое место занимают работники сферы торговли, в то время как на втором месте располагаются айтишники, а тройку лидеров в рейтинге профессий, представители которых наиболее склонны к супружеской измене, замыкают частные предприниматели.
В женском рейтинге на втором месте располагаются работницы сферы образования, преимущественно учительницы, а тройку лидеров в женском списке также замыкают женщины, занимающиеся частной предпринимательской деятельностью.
10 профессий, представители которых наиболее склонны к измене. Женщины
- Медики, преимущественно врачи и медсестры
- Работницы сферы образования, преимущественно учительницы
- Частные предприниматели
- Финансистки
- Социальные работницы
- Розничная торговля и сфера гостиничного бизнеса
- Айтишницы
- Маркетологи
- Работницы сферы торговли
- Работницы сферы культуры, искусств и развлекательной индустрии
10 профессий, представители которых наиболее склонны к измене. Мужчины
- Работники сферы торговли
- Айтишники
- Частные предприниматели
- Розничная торговля и сфера гостиничного бизнеса
- Финансисты
- Маркетологи
- Медики
- Юристы, адвокаты
- Работники сферы образования, преимущественно учителя
- Работники сферы культуры, искусств и развлекательной индустрии
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