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Медики на первом месте. Определены профессии, представители которых наиболее склонны к измене

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Медики на первом месте. Определены профессии, представители которых наиболее склонны к измене
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Один из самых популярных сайтов в мире для поиска партнера для супружеской измены Ashley Madison провел новое исследование, в ходе которого определил профессии, представители которых наиболее склонны к «внебрачным приключениям».

В ходе исследования портал провел анонимный опрос свыше 1 тысячи пользователей, результаты которого позволили составить рейтинг профессий, представители которых наиболее склонны к измене. Об этом сообщает Independent.

На первом месте среди женщин оказались представительницы медицинской отрасли, включая врачей и медсестер. 23 процента опрошенных женщин, которые как минимум раз изменяли своему партнеру, оказались представителями этой профессии. Авторы исследования объясняют это тем, что женщины-медики подвержены стрессу, справиться с которым им помогают романы на стороне.

Среди мужчин первое место занимают работники сферы торговли, в то время как на втором месте располагаются айтишники, а тройку лидеров в рейтинге профессий, представители которых наиболее склонны к супружеской измене, замыкают частные предприниматели.

В женском рейтинге на втором месте располагаются работницы сферы образования, преимущественно учительницы, а тройку лидеров в женском списке также замыкают женщины, занимающиеся частной предпринимательской деятельностью.

10 профессий, представители которых наиболее склонны к измене. Женщины

  1. Медики, преимущественно врачи и медсестры
  2. Работницы сферы образования, преимущественно учительницы
  3. Частные предприниматели
  4. Финансистки
  5. Социальные работницы
  6. Розничная торговля и сфера гостиничного бизнеса
  7. Айтишницы
  8. Маркетологи
  9. Работницы сферы торговли
  10. Работницы сферы культуры, искусств и развлекательной индустрии

10 профессий, представители которых наиболее склонны к измене. Мужчины

  1. Работники сферы торговли
  2. Айтишники
  3. Частные предприниматели
  4. Розничная торговля и сфера гостиничного бизнеса
  5. Финансисты
  6. Маркетологи
  7. Медики
  8. Юристы, адвокаты
  9. Работники сферы образования, преимущественно учителя
  10. Работники сферы культуры, искусств и развлекательной индустрии

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