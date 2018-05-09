Исследование показало, что миллениалы теряют девственность намного позже, чем их родители

Ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что поколение миллениалов вступает в первую сексуальную связь намного позже, чем их родители.

Миллениалы пьют меньше алкоголя, делают больше селфи и едят намного больше тостов с авокадо, чем кто-либо другой. Можно с уверенностью утверждать, что это поколение молодых людей все делает иначе, чем поколение X, пишет The Independent.

В проекте британских психологов Next Steps приняли участие более 16 тысяч человек, рожденных в 1989-1990 годах. Ученые наблюдали за поведением миллениалов начиная с 14-летнего возраста и до наших дней.

Как показало исследование, каждый восьмой участник проекта до сих пор остается девственником. Сейчас этим людям по 26 лет.

Среди тех участников исследования, которые уже потеряли девственность, более 90% сделали это в возрасте 19 лет. Около процента всех опрошенных начали вести половую жизнь в 23-26 лет.

"Миллениалы выросли в культуре гиперсексуальности, которая породила страх близости", – говорит психотерапевт Сюзанна Абсе о возможной причине более позднего начала сексуальной жизни, – "На телеэкранах у женщин всегда идеальное тело, а у мужчин постоянная эрекция. Молодых людей это вводит в заблуждение".

Похожее исследование, проведенное в 2016 году в США, показало, что сейчас лишь 44% девочек потеряли девственность в подростковом возрасте по сравнению с 58% 25 лет назад. Среди мальчиков наблюдается похожая картина: в наши дни девственности лишились 47% мальчиков-подростков посравнению с 69% поколения их родителей.

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