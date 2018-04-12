Этого еще не хватало! Исследование показало, что мужчины и женщины хотят изменить в сексе

Новое исследование, проведенное медицинским центром BodyLogicMD, показало, чего мужчинам и женщинам не хватает в сексе.

В ходе опроса свыше 1 тысячи респондентов удалось выяснить, что мужчинам и женщинам не хватает в сексе одного и того же. В частности, исследование установило, что, как мужчины, так и женщины нуждаются в более длительной прелюдии, пишет Maxim. Предварительные ласки заняли первое место в списке вещей, которые хотели бы изменить представители обоих полов.

На втором месте в списке вещей, которые хотели бы изменить женщины в своей интимной жизни с партнером оказались секс-позиции. В ходе опроса выяснилось, что представительницы прекрасного пола хотели бы, чтобы их партнеры чаще пробовали с ними новые секс-позиции. У мужчин на втором месте среди вещей, которые хотелось бы делать чаще в постели, оказался анальный секс. Мужчины также хотели бы попробовать секс втроем или групповой секс, в то время как у женщин на этом месте в списке оказались ласки с секс-игрушками.

Кроме того, опрос показал, что 81 процент женщин и 93 процента мужчин определенно хотели бы изменить свою сексуальную жизнь - как минимум, в одном из пунктов, которые включали количество секса, оральный и анальный секс, секс-позиции, а также эксперименты с секс-игрушками.

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