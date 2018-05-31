Двойное удовольствие. Гарвардские ученые нашли связь между употреблением морепродуктов и количеством секса

Ученые Гарвардской школы общественного здоровья в ходе нового исследования нашли связь между употреблением морепродуктов и сексуальной жизнью.

В исследовании приняли участие 500 пар, которые пытались забеременеть. Ученые в течение четырех лет фиксировали данные о том, какие морепродукты и в каком количестве потребляли респонденты, передает Maxim. Они также получали данные о том, как часто пары занимались сексом и как быстро им удалось забеременеть.

В результате ученые обнаружили, что 92 процента пар, которые употребляли в пищу рыбу и морепродукты более двух раз в неделю, смогли забеременеть уже к концу первого года. Кроме того, выяснилось, что мужчины и женщины с самым высоким потреблением морепродуктов - более восьми порций в месяц - занимались сексом на 22% чаще, чем те пары, которые не являлись поклонниками даров моря.

По мнению ученых, результаты научного эксперимента косвенно подтвердили факт того, что моллюски и устрицы являются мощным афродизиаком из-за высокого содержания цинка - микроэлемента, который ответственен за повышение либидо. Впрочем, авторы исследования также добавили, что не учитывали такие факторы, как потребление другой пищи с высоким содержанием цинка, а также не брали во внимание психологические факторы – такие, например, как совместный прием пищи и тесное взаимодействие в повседневной жизни, которые, как известно, тоже оказывают положительное влияние на количество и качество секса в отношениях.

«Мы не исключаем, что дело не только в потреблении морепродуктов. Возможно, те участники исследования, которые регулярно употребляли морепродукты, проводили вместе больше времени и, как следствие, чаще занимались сексом», - отметила доктор Одри Гаскинс, ведущий автор исследования.

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