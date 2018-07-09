Дайте солнце. Эксперты рассказали, как пребывание на солнце влияет на качество секса

Эксперт в области здравоохранения рассказала о пользе солнца для сексуальной жизни.

Учеными доказано, что пребывание на солнце стимулирует выработку витамина D, а также улучшает настроение. Впрочем, это далеко не все преимущества солнечного света, пишет Maxim.

Эли Дилкс, эксперт по вопросам здравоохранения, рассказала об исследованиях, подтверждающих пользу солнца для секса. В частности, она сообщила, что воздействие солнечных лучей стимулирует выработку тестостерона и впоследствии положительно влияет на качество секса.

«Тестостерон оказывает сильное влияние на нашу сексуальную активность. Исследования ученых свидетельствуют о том, что солнце стимулирует его выработку, а это значит, что солнечные лучи могут улучшить качество нашей сексуальной жизни», - говорит она.

Она также указала на результаты другого исследования, результаты которого подтверждают теорию о том, что женщины с дефицитом витамина D имеют более низкие уровни эстрогена. Это, в свою очередь, негативно влияет на женское либидо.

Дилкс также добавила, что для того, чтобы получить необходимую дозу витамина D и простимулировать выработку тестостерона, человеку достаточно пребывать на солнце около 30 минут за две недели.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook