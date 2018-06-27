Знай меру. Facebook выпустит приложение для подсчета времени, потраченного на соцсеть

Facebook тестирует приложение-дополнение, которое позволит пользователям отслеживать количество времени, потраченное на соцсеть.

По данным разработчиков, новый инструмент будет отслеживать, сколько минут в день пользователь проводит в социальной сети и анализировать данные о количестве посещений за семь дней, передает Independent. Кроме того, с помощью дополнения можно будет установить временные ограничения – лимит времени, после превышения которого пользователь Facebook получит уведомление.

Представитель Facebook объяснил, что команда продолжает «активно работать над новыми функциями, которые помогут людям хорошо проводить время в соцсети и наслаждаться виртуальным общением без ущерба для своей жизни вне интернета».

По данным американских СМИ, похожий инструмент будет разработан и для популярного фотоприложения Instagram, в котором появится новая функция управления временем.

Решение разработать новый инструмент для подсчета времени, потраченного на соцсеть, было принято на пике digital-зависимости. Накануне Национальная служба здравоохранения Англии выразила обеспокоенность учащением случаев зависимости от соцсетей, видеоигр и просмотром порно в сети. В официальном заявлении также были анонсированы планы открыть в Лондоне специальные центры по борьбе с digital-зависимостью.

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