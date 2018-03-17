Ученые определили, какая работа делает человека счастливым

В ходе нового исследования ученые определили, какая профессия способствует повышению уровня счастья человека.

В опросе британских специалистов приняли участие 5 тысяч респондентов из Великобритании, США, Новой Зеландии и Австралии. В результате выяснилось, что наиболее счастливыми были те люди, которые занимались частной предпринимательской деятельностью, пишет Independent.

Авторы исследования отмечают, что несмотря на то, что в большинстве случаев жизнь частных предпринимателей сопряжена с более высоким уровнем стресса, а доход нестабилен, они отмечают более высокий уровень счастья в сравнении с теми, кто работает в найме.

Результаты исследования также показали, что частные предприниматели в абсолютно разных направлениях деятельности были более успешны в своей карьере и чувствовали себя более удовлетворенными своей профессиональной деятельностью. Кроме того, у частных предпринимателей есть больше возможностей для реализации своих идей и инноваций, что, в свою очередь, дает им возможность развиваться в том направлении, которое им нравится.

«Частные предприниматели ценят свою автономию. У них есть свобода. Для инноваций, выражения своих мыслей и реализации своих идей. Они непрерывно получают опыт, а также могут сами руководить своим временем и не тратить на работу столько времени, сколько тратят люди в найме», - говорит соавтор исследования Питер Уорр из Шеффилдского университета.

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