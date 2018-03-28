Поколение обреченных. Исследование подтвердило, что миллениалы не могут купить недвижимость и надеются оплатить долги после смерти родителей

Новое исследование показало, что две трети миллениалов надеется покрыть собственные расходы и долги за счет наследства после смерти своих родителей.

В ходе исследования, проведенного банком First Direct выяснилось, что решить свои финансовые проблемы миллениалы планируют с помощью наследства - 66 процентов респондентов сообщили, что намерены погасить кредиты и другие долги, накопленные за жизнь во взрослом возрасте, уже после смерти своих родителей.

При этом 19 процентов миллениалов отметили, что не намерены экономить, так как рассчитывают на то, что наследство полностью покроет их кредиты. Опрос свыше 2 тысяч британцев в возрасте от 18 до 32 лет показал, что в среднем миллениал рассчитывает унаследовать около 80 тысяч фунтов стерлингов (около 113 тысяч долларов). Респонденты также отметили, что обеспокоены тратами, которые совершают их родители, так как они наносят ущерб сумме наследства.

Поколение Y, которое называют «обреченным», также столкнулось с серьезным жилищным кризисом. Исследование показало, что каждый четвертый человек в возрасте от 20 до 34 лет по-прежнему живет со своими родителями, не имея возможности оплачивать аренду жилья или приобрести собственную недвижимость.

Ранее сообщалось, что шесть из десяти миллениалов сталкиваются с кризисом четверти жизни, основной причиной которого являются финансовые трудности, причем более половины признают, что ежемесячно тратят больше, чем зарабатывают.

«Учитывая, что три из четырех миллениалов не знают, что такое экономия на регулярной основе и только один из двоих миллениалов планирует начать экономить в ближайшие пять лет, неудивительно, что они испытывают финансовые трудности, которые становятся причиной кризиса четверти жизни», - говорит руководитель отдела по работе с клиентами в First Direct.

Он также порекомендовал миллениалам уделять больше внимания своему финансовому будущему:

«Вместо того, чтобы ждать наследства, лучший способ планирования своего финансового будущего – регулярная экономия. Экономия даже небольших на первый взгляд сумм может иметь большое значение для финансового благополучия», - добавляет он.

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