Определен возраст, в котором человек тратит наибольшее количество денег

Британский сервис проверки кредитных историй ClearScore провел исследование с целью определить, в каком возрасте человек тратит наибольшее количество денег.

В ходе исследования было опрошено 3 тысячи клиентов компании и определено, что самые крупные траты совершаются в возрасте 31 года, сообщает Independent. Расходы в этом возрасте связаны не только с развлечениями, но и с особыми событиями в жизни человека – такими, например, как свадьба и рождение ребенка.

Стоит отметить, что 27 процентов респондентов назвали свадьбу событием, на которое потратили наибольшее количество денег в 31-летнем возрасте. В свою очередь, 25 процентов опрошенных назвали самым дорогостоящим событием покупку недвижимости, еще 20 процентов – рождение ребенка.

Среди участников исследования нашлись и те, кто посчитал самым дорогим событием года медовый месяц – 14 процентов респондентов признались, что потратили на романтический отдых самую крупную сумму за год.

Кроме того, в ходе исследования обнаружилось, что значительную часть сбережений миллениалы накапливают благодаря финансовой поддержке родителей. Так, 33 процента респондентов в возрасте от 25 до 34 лет отметили, что все еще получают финансовую помощь от родителей.

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