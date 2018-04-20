Не в деньгах счастье? Исследование установило связь между высокой зарплатой и большим количеством проблем

Чем больше денег зарабатывает человек - тем больше стресса в его жизни

Новое исследование, проведенное образовательной платформой для личностного и профессионального развития LinkedIn Learning, подтвердило, что чем выше доход человека – тем больше стресса в его жизни.

В ходе опроса 1 тысячи респондентов с разным уровнем дохода выяснилось, что не всегда высокая зарплата гарантирует удовлетворенность качеством жизни и улучшение психоэмоционального состояния. Напротив, исследование показало, что чем выше зарплата – тем больше проблем и стресса в жизни человека, передает Maxim.

В частности, 68 процентов респондентов с годовым доходом в размере более 200 тысяч долларов, отметили, что испытывают стресс на работе. Чуть больше половины (52-54 процента) респондентов с годовым доходом в размере от 75 до 200 тысяч долларов также отметили, что регулярно находятся в стрессовых ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.

В свою очередь, те, кто зарабатывает от 50 до 75 тысяч долларов в год, оказались наименее подверженной стрессу категорией людей - всего 38 процентов респондентов в этой категории отметили, что испытывают стресс на работе. Стоить отметить, что респонденты с самым низким уровнем дохода (от 35 до 50 тысяч долларов) тоже испытывают определенный дискомфорт – 47 процентов респондентов в этой категории признались, что регулярно стрессуют на работе.

Кроме того, выяснилось, что наибольшую удовлетворенность своей работой получает именно та категория респондентов, которая зарабатывает от 50 до 75 тысяч долларов в год. 81 процент опрошенных профессионалов из этой категории отметили, что полностью удовлетворены своей профессиональной деятельностью. В свою очередь, лишь 74 процента респондентов с самой высокой зарплатой в списке получает от своей работы удовольствие и отмечает высокий уровень удовлетворенности профессиональной деятельностью.

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