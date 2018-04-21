Не родись красивой. Ученые доказали, что непривлекательные люди зарабатывают больше

Новое исследование опровергло миф о том, что красивые люди зарабатывают больше денег

В ходе нового совместного исследования американских и британских ученых из университета штата Массачусетс и Лондонской школы экономики и политических наук, неожиданно выяснилось, что внешне непривлекательные люди зарабатывают больше.

Ранее учеными были доказаны преимущества внешней привлекательности людей для жизни и социального взаимодействия. Так, различные исследования показывали, что красивые люди легче заводят друзей и их охотнее принимают на работу.

Однако новое исследование, результаты которого накануне были представлены в научном журнале Journal of Business and Psychology, показало, что непривлекательные люди зарабатывают больше денег в течение жизни и легче осваивают профессиональные навыки, пишет Independent.

В ходе исследования ученые оценивали физическую привлекательность свыше 20 тысяч респондентов три раза в течение их жизни в период от 16 до 29 лет. Результаты показали, что теория влияния внешней привлекательности на уровень дохода человека не так проста, как казалась на первый взгляд.

Ученые выяснили, что ключевыми критериями, которые влияли на уровень заработной платы респондентов оказалась добросовестность, стрессоустойчивость и экстравертность. Кроме того, результаты неожиданно показали, что люди, которых отнесли к категории «очень некрасивых» получали гораздо более высокую зарплату, чем респонденты из категории «некрасивых» и «средне привлекательных».

«Мы связываем это с тем, что очень непривлекательные люди глубоко преданы своей профессиональной деятельности, которой посвящают всю свою жизнь», - отметила автор исследования Алекс Фрадера.

Она также сообщила, что вероятнее всего в ходе других исследований специалисты объединяли просто непривлекательных людей с очень непривлекательными людьми в одну группу, и в результате получали недостоверные результаты.

«Таким образом они не оценивали успехи и уровень доходов людей, которых можно отнести к категории «уродливых», объединяя их с внешне некрасивыми респондентами», - добавила она.

По данным психологов, эти результаты также могут указывать на то, что крайне некрасивые люди прилагают больше усилий для достижения целей. В сравнении с красивыми работниками, которые часто добиваются поставленных целей с помощью своей внешности, а затем расслабляются, некрасивые люди демонстрируют не просто настойчивость, а навязчивость и целеустремленность. В результате это помогает им двигаться по карьерной лестнице гораздо увереннее и быстрее, чем их привлекательным коллегам, которые не развивают свои профессиональные навыки в течение жизни.

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