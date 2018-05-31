Начистоту. Эксперт рассказала, какой вопрос следует задавать себе, чтобы стать счастливее

Специалист по тайм-менеджменту Лора Вандеркам, автор нескольких популярных книг о саморазвитии и поиске счастья, назвала вопрос, который следует регулярно задавать себе, чтобы повысить уровень удовлетворенности жизнью.

По ее мнению, планирование дня в соответствии с тем, что искренне радует человека, является ключом к полноценной жизни, передает Business Insider. Она утверждает, что необходимо отказаться от идеи «жить сегодняшним днем», а также помнить, что радостные воспоминания о счастливых моментах в жизни являются лучшим источником вдохновения.

Вандеркам также рекомендует регулярно задавать себе вопрос, который поможет стать счастливее в долгосрочной перспективе.

«Если вы хотите научиться правильно управлять своим временем, нужно спросить себя «Действительно ли мне этого хочется?». Если да, делайте это, не раздумывая! Ваши воспоминания оказывают на вас гораздо большее влияние, чем сегодняшние переживания. Наша цель – не жить сегодняшним днем, будто завтра не наступит никогда, а, наоборот, жить завтрашним днем и все время думать о будущем. Помните, что в результате именно ваши воспоминания станут показателем того, какой была ваша жизнь», - говорит она.

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