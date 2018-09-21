На все случаи жизни. 12 вещей, которые должны быть в сумке каждой девушки

Порой в небольшой женской сумочке можно найти самые немыслимые вещи: от старых ненужных чеков до утюжка для волос. Однако сумка – это не склад бесполезных вещей, и ее содержимое должно быть практичным и не громоздким.

Конечно, если вы студентка, в вашей сумке будут тетради, ручки и другие канцелярские принадлежности. Если вы хозяйка собаки, в вашей сумке может лежать поводок или лакомство для питомца. Но помните о том, что лишние вещи в сумке делают ее нецелесообразно набитой и тяжелой, а также создают хаос.

Эксперты Business Insider назвали 12 полезных вещей, которые в дамской сумке должны быть всегда. Эти вещи могут понадобиться и выручить вас в самый неожиданный момент.

1. Пачка бумажных носовых платков. Бумажные салфетки могут пригодиться, если внезапно у вас начнется аллергия, насморк от переохлаждения или попросту вы или ваш ребенок чем-нибудь запачкаетесь.

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2. Баночка вазелина. Небольшой контейнер или тюбик с вазелином может пригодиться во многих ситуациях. Его можно применять как бальзам для губ, средство для снятия макияжа, хайлайтер и увлажняющий крем. С помощью вазелина также можно справиться с заевшей молнией на курточке.

3. Дезинфектор для рук. Микробы есть повсюду, а доступ к крану с водой есть не всегда. Просто киньте в свою сумку антисептик для рук.

4. Резинка для волос. Если вдруг пойдет дождь, и волосы станут торчать в разные стороны, вы сможете быстро устранить проблему с помощью резинки. Также резинка выручит вас в случае незапланированного визита в спортзал.

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5. Полезный перекус и бутылка воды. Вы никогда не знаете, как затянется ваш день. Чтобы не голодать и не терять силы, кладите в сумку какой-нибудь энергетический батончик, гранолу, яблоко и бутылку чистой воды.

6. Визитки. Если вы заведете деловое или личное знакомство, вместо того, чтобы диктовать номер телефона, адрес электронной почты и другие контакты, просто дайте человеку свою визитку.

7. Мятные леденцы. Вы не можете предугадать, что вам придется съесть и с кем встретиться. Пусть на всякий случай в сумочке лежат мятные конфеты или жевательная резинка для освежения дыхания.

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8. Медикаменты. Никто не застрахован от головной боли или непредвиденных проблем с желудочно-кишечным трактом. Просто носите с собой болеутоляющие средства и таблетки от переедания, тошноты или отравления.

9. Наушники. Если вам предстоит долго ехать в транспорте или просто нужно будет улучшить настроение, вы просто достанете из сумки наушники и включите любимую музыку.

10. Пластыри для ног. Новая обувь коварна, и долгая прогулка в ней может привести к мозолям и натоптышам. Пусть на случай неприятности в сумке будут лежать пластыри.

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11. Портативная зарядка. Нет ничего хуже, чем разряженный телефон в самый ответственный момент. Чтобы уберечь себя от этого, носите в сумке портативное зарядное устройство.

12. Прокладка или тампон. Месячные могут застать вас неожиданно, поэтому всегда следите за тем, чтобы в сумке лежала прокладка или тампон. К тому же, всегда приятно быть тем, кто может выручить коллегу или подругу, которая забыла положить в сумку это средство личной гигиены.

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