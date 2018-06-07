Миллионеры рекомендуют. Исследователь указал на черту характера, которая мешает разбогатеть

Американский финансовый эксперт и исследователь Томас Корли указал на черту характера, которая может уменьшать шансы человека стать богатым.

В ходе исследования, которое длилось пять лет при участии 200 селф-мейд миллионеров, построивших успешную карьеру «с нуля», он выяснил, что богатые и успешные люди избегают общения с пессимистами. Об этом сообщает Maxim.

Корли отметил, что привычка окружать себя позитивными людьми свойственна практически для всех богатых людей, принявших участие в его исследовании. Он объясняет это тем, что успешные люди регулярно работают над собой, вырабатывая определенные привычки и навыки, среди которых в том числе и оптимизм. Именно поэтому они не хотят, чтобы пессимистично настроенные собеседники влияли на их отношение к жизни.

«Исследователи обнаружили, что негативные мысли и пессимизм фактически «отключают» одну треть мозга. В свою очередь, оптимизм позволяет вам использовать 100 процентов вашего мозга, а это – основа успеха», - говорит Корли.

По мнению Корли, позитивное отношение к жизни способствует улучшению работоспособности.

«Мои исследования показывают, что позитивный взгляд на вещи помогает выработать определенные «черты успеха». Вы даже не знали, что обладаете ими. Это настойчивость, терпение, сосредоточенность. Если вы хотите достичь финансового успеха, то позитивное отношение к жизни – наилучшая черта характера для этого», - подытожил он.

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