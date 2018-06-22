Медицинская психология: операция Специнтеграция

В топ-списке самых востребованных профессий в Украине медики занимают второе место после IT-специалистов. Более того, в рамках евроинтеграции список традиционных медицинских специальностей дополняется новыми.

О том, как этот сложный процесс проходит в области отечественной медицинской психологии, рассказывает доктор медицинских наук, профессор Олег Созонтович Чабан, возглавляющий кафедру медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии НМУ им. А. А. Богомольца.

Медицинская психология – область психологии, изучающая закономерности функционирования психики в условиях возникновения и течения заболевания, лечения больных людей и использования психологических факторов в лечебном процессе

НВ: Какие перемены происходят на вверенной вам кафедре в рамках современных евроинтеграционных процессов?

О.Ч.: Наша кафедра была создана на медико-психологическом факультете с пониманием того, что она будет сугубо клинической. Кафедра готовит медицинских психологов – специалистов, востребованных во всем мире. Они изучают психологические формы реагирования на болезнь и выявляют неадекватные реакции пациентов в ходе того или иного заболевания.

Мы не стремились изобрести очередной «велосипед», а воспользовались выверенной моделью, на которой «катаются» системы образования США и Западной Европы. Сразу отмечу, что зарубежные клинические психологи получают свое образование различными путями, но каждый такой специалист в процессе учебы непременно сочетает теорию с клинической практикой.

Наши педагогические вузы не могут предоставить возможности попрактиковаться «возле пациента» и обращаются именно к нам, чтобы дать своим студентам часы для практической работы. Эта практика предполагает участие в клинических обходах и диагностике психопатологических критериев реальных людей.

Специфика медицинского вуза – это работа с пациентом. Без практического обучения получить любую медицинскую специальность просто невозможно

НВ: Каким образом было инициировано введение данной зарубежной модели в жизнь?

О.Ч.: Эту модель три года назад привезла из США ректор Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Екатерина Николаевна Амосова. И данная практика быстро вошла в нашу жизнь. Сейчас мы с вами общаемся не в университетских стенах, а на территории психоневрологического отделения киевской Дорожной клинической больницы №1, где теперь размещается наша кафедра. Каждый мой рабочий день начинается с консультации пациентов. Затем я уделяю время предметному общению со студентами, которые осваивают в этом отделении все тонкости ведения пациентов, страдающих от тех или иных заболеваний.

НВ: Вы сотрудничаете с одной больницей?

О.Ч.: Мы сотрудничаем уже с пятью клиническими базами, на которых проходит обучение студентов. Это позволяет охватить несколько специальностей, к примеру, гинекологию, педиатрию, гастроэнтерологию, неврологию, ортопедию и т.д.

Даже у самого «матерого» клинициста знания должны быть подкреплены еще одним профессиональным навыком – умением правильно общаться со своими пациентами

НВ: Есть ли на кафедре еще какие-то нововведения?

О.Ч.: У нас был введен принципиально новый предмет под названием «Коммуникативные навыки врачей», охватывающий все больше университетских курсов. На базе материалов, предоставленных американскими коллегами, мы разработали программу обучения и создали конспект лекций, а вскоре выйдет и учебник.

К слову, внедряя «Коммуникативные навыки врачей» в жизнь, мы обнаружили интереснейший парадокс: студенты второго курса с минимальными еще профессиональными навыками были более расположены к усвоению нового предмета, чем студенты шестого курса, получившие классическое базовое образование.

Стало ясно, что потребность в данном предмете будет расти. Более того, сейчас мы видим огромный интерес к освоению навыков коммуникации со стороны администраций больниц и практикующих врачей. Они осознанно стремятся «прокачать» свои инструменты общения с пациентами и обращаются за помощью именно к нам. Причем первыми среагировали представители частной медицины, предложившие организовать практические мастер-классы для своих специалистов.

НВ: Насколько ваша кафедра сейчас готова отвечать на такие просьбы?

О.Ч.: По возможности мы стремимся отвечать на все эти запросы, в том числе и посредством социальных сетей. Медицинские психологи – именно те специалисты, которые в состоянии оценить биопсихосоциальную модель жизни того или иного пациента и оказать профессиональную помощь.

Для граждан нашей страны это сверхактуально – на фоне роста социальной тревожности растет и количество психосоматических расстройств. Традиционно таких пациентов отправляют к психиатру, но, как показывает зарубежная практика, их должен вести врач-интернист, владеющий необходимыми для этого навыками. И наша задача – вооружить специалиста такими навыками, памятуя о том, что от социальной тревожности до клинической буквально один шаг – стечение определенных обстоятельств, и процесс пошел.

Наше общество переживает огромные потрясения, и потребность в медицинских психологах очевидна

НВ: Как быстро можно будет восполнить этот пробел в медицинском образовании?

О.Ч.: Мы прилагаем все усилия, чтобы дефицит специалистов такого класса был восполнен в ближайшее время. Главное, чтобы ничего не помешало нашей интеграции в европейское медицинское сообщество.