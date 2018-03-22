Дрим джоб. LinkedIn назвал 10 самых популярных компаний для работы

Популярная социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn опубликовала рейтинг самых популярных компаний среди своих пользователей.

Список самых востребованных работодателей был основан на оценках пользователей сети и определил компании, которые «знают, как привлечь лучших талантов, а затем удержать их в компании», сообщается в отчете LinkedIn.

При ранжировании лучших компаний в разных странах мира учитывались отзывы и карьерные предпочтения свыше 546 миллионов пользователей сети из США, Австралии, Бразилии, Канады, Франции, Германии, Индии и Великобритании. В частности, учитывались такие критерии, как спрос на вакансии, включая данные о количестве просмотров вакансии и количестве человек, отправивших свое резюме на эту должность, а также отзывы сотрудников о работе в корпорации.

Первое место в рейтинге занимает Amazon, крупнейшая в мире компания по обороту среди продающих товары и услуги через интернет. На второй позиции расположился холдинг Alphabet, а тройку лидеров замыкает Facebook. Десятка лучших компаний для работы по версии LinkedIn выглядит следующим образом:

Amazon Alphabet (включая Google) Facebook Salesforce Tesla Apple Comcast NBCUniversal The Walt Disney Company Oracle Netflix

Кроме того, LinkedIn проанализировала факторы, которые влияют на рейтинг работодателя и выяснила, что наиболее привлекательными для сотрудников сегодня являются не только высокие заработные платы, но и дополнительные возможности, которые предоставляет компания.

Так, например, для профессионалов в современных реалиях важна возможность получать новые знания на работе. Именно поэтому крупные корпорации инвестируют в образование сотрудников, предлагая им получить новые знания за их счет. По данным LinkedIn, компания Amazon предлагает оплатить 95 процентов от суммы за обучение «профессиям будущего», а компания Walt Disney инвестировала 50 млн долларов в образовательную программу, предназначенную для покрытия расходов на обучение для почасовых сотрудников.

Корпоративное медицинское страхование и возможность получать медицинские услуги за счет компании также являются ключевыми факторами при выборе профессионалами работодателя. Сообщается, что крупные корпорации, включая компанию Apple, активно работают над созданием собственных медицинских учреждений для своих сотрудников.

Существуют и компании, которые покрывают расходы сотрудников на одежду и даже на развлечения. В частности, Netflix предлагает своим сотрудникам покрыть расходы на одежду, в которой они ходят на работу, а также оплатить отпуск.

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