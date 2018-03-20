Золотые слова. Пять советов, которые родители-миллионеры дают своим детям

Каждый родитель желает своему ребенку только лучшего. В то время как большинство из нас учат своих детей быть добрыми и честными, богатые родители не забывают и о финансовой грамотности ребенка.

Миллионер-самоучка Стив Сиболд на протяжении 34 лет исследовал особенности воспитания детей в семьях успешных и богатых людей. За это время Сиболд опросил более 1200 миллионеров и миллиардеров, пишет Indy100. Главный вопрос, который Стив задавал своим респондентам, звучит так: "Что вы говорите своим детям, когда хотите научить их финансовому успеху?".

Вот пять наиболее важных советов, которые родители-миллионеры дают своим детям.

1. Окружите себя успешными людьми. То, с кем вы общаетесь, имеет большое значение, советуют детям родители-миллионеры. Например, можно увлекаться теми видами спорта, в которые играют богатые и успешные люди. Скажем, гольфом.

"Вам нужны богатые друзья", - говорит Сиболд, - "Как минимум то, что вы окажетесь подвержены воздействию их представлений обо всем, что связано с богатством, значительно расширит горизонт вашего мышления".

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2. Зарабатывайте деньги, решая проблемы. Помочь решить широко распространенную проблему - это безопасный способ заработать деньги. "Богатые люди решают значительные проблемы и получают за свои усилия соответствующее вознаграждение. Если вы потратите время на развлечения, всю жизнь будете ощущать нехватку денег. А если инвестируете свое время в решение проблем других людей, вы никогда не будете переживать о том, как выплатить ипотеку", - делится Сиболд.

3. Занимайтесь любимым делом. У вас будет гораздо больше мотивации зарабатывать деньги, делая ту работу, которую вы любите, чем ту, которую ненавидите.

"Очень сложно вкладывать свое время и энергию в профессию, которая вас утомляет или смысл которой не простирается дальше зарабатывания денег", - говорит Сиболд, - "Просыпаться каждый день с чувством предвкушения рабочего дня - главная формула финансового изобилия, эмоциональной полноты и удовлетворенности жизнью".

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4. Тратьте деньги с умом. Независимо от того, насколько большая у вас зарплата, вы никогда не станете миллионером, если не научитесь правильно распоряжаться деньгами. "Чрезмерные траты могут привести вас к провалу. Ежедневно это происходит с людьми, в распоряжении у которых миллионы".

5. Вы заслуживаете успеха. Только те люди, которые верят в то, что они заслуживают быть богатыми, становятся такими. В то время, как большинство полагает, что путь к успеху зарезервирован лишь для избранных счастливчиков. Как бы банально это не звучало, но, чтобы добиться поставленных целей, нужно верить в себя.

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