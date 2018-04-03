Здоровая страсть и общие воспоминания. Психологи назвали четыре привычки, которые укрепляют отношения

Американские психологи назвали четыре привычки, которые помогут укрепить отношения.

Известный психолог из Пенсильванского университета Сюзи Пилегги Павелски и ее коллега, супруг Джеймс Павелски провели последние десять лет за изучением позитивной психологии, чтобы выяснить, в чем заключается секрет счастливых отношений, пишет Independent.

В результате им удалось выяснить, что, придерживаясь определенных правил в общении и стиле жизни, партнеры смогут сохранить любовь и построить крепкие счастливые отношения. В частности, по утверждению психологов, партнерам необходимо сформировать привычку помогать друг другу, поддерживать здоровую страсть, позитивно мыслить и накапливать совместный жизненный опыт.

«В отношениях необходимо поддерживать здоровую, гармоничную, не навязчивую страсть, а также позитивно мыслить, наслаждаться жизненным опытом, полученным вместе, а также стать силой друг друга», - отмечает специалист.

Для того, чтобы сформировать эти привычки, следует придерживаться определенных правил в общении, добавляет Павелски. Она рекомендует делиться с партнером секретами, детскими и общими воспоминаниями и обсуждать планы на будущее. Не менее важно поддерживать жизнь «вне отношений», а также перестать конкурировать и вместо этого объединять усилия, двигаясь в одном направлении.

«В отличие от сказок, в жизни не бывает хэппи эндов. Потому что, как любая мышца в нашем теле, наши отношения также нуждаются в тренировках и постоянной работе над ними. Если вы будете регулярно работать над своими отношениями, то они будут такими же сильными, как и ваше тело после регулярных занятий в спортзале», - говорит она.

Супруги Павелски утверждают, что позитивная психология способна не только укрепить брак, но и помочь партнерам наслаждаться своими отношениями и получать удовольствие от каждой минуты, проведенной вместе.

«В трудные времена нужно понимать и уважать сильные стороны друг друга и помнить, что ваш партнер – уникальная личность. Принятие того факта, что у вас с партнером есть различия, поможет сблизить вас. Также важно находить добро друг в друге и стремиться всеми силами сохранять это добро», - подытоживает психолог.

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