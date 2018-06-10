Все дело в мелочах. 10 простых способов показать партнеру, как сильно вы его цените

Чтобы проявлять свою любовь, необязательно устраивать свидания в самых дорогих ресторанах или дарить кольца с бриллиантами. Забота и трепетное отношение к любимому человеку кроются в ежедневных мелочах, которые на самом деле ценятся больше, чем самые роскошные украшения.

"Изучите своего партнера, найдите к нему правильный подход", – рекомендует эксперт по отношениям Джон Ван Эпп, – "Используйте те слова, действия, эмоции, подарки и прикосновения, которые для вашей второй половинки значимы и ценны". Иными словами, старайтесь проявлять свои чувства так, чтобы ваш партнер оценил это по достоинству и ощутил себя важным, любимым и счастливым.

Редакция портала Prevention опросила влюбленные пары и выяснила, какие простые поступки люди совершают, чтобы проявить свою любовь.

1. Милые посылки. Чтобы показать свои чувства, можно заказать для любимой девушки доставку цветов или оставить на столе партнера письмо с нежными признаниями. Кому-то это покажется слишком банальным, но на самом деле такие мелочи приятно радуют и улучшают настроение человека.

© Unsplash

2. Массаж. Если ваш партнер устал или в плохом настроении, ничего не говорите, а просто помассируйте ему плечи, спину или стопы. Ваша вторая половинка почувствует, как сильно вы ее цените и заботитесь.

3. Помощь в домашних делах. Возможно, в своей паре вы разделили обязанности по дому: например, муж моет посуду и выносит мусор, а жена занимается стиркой. Делайте время от времени работу партнера и не просите ничего взамен. Любимый человек точно это оценит.

4. Целуйте и обнимайте любимого человека. Речь идет не только о поцелуе перед сном или о страсти в постели. Проявляйте нежность просто так, когда партнер этого не ждет: за просмотром сериала, во время прогулки и в любой другой момент.

5. Больше общения. Даже если вы обое на работе или кто-нибудь уехал в командировку, не прекращайте общаться. Показывайте партнеру, что для вас важна его точка зрения по какому-либо вопросу, делитесь ссылками на интересные вам статьи и спрашивайте мнение партнера по поводу какой-то ситуации, советуйтесь.

6. Утренний кофе. Просыпайтесь чуть раньше любимого человека и делайте ему кофе, наливайте чай или сок, нарежьте на тарелку его любимый фрукт. Пять минут, которые вы на это потратите, подарят партнеру заряд позитивного настроения на весь день.

© Unsplash

7. Ценный подарок. Время от времени балуйте любимого человека, покупая ему то, что он любит. Это может футболка его любимого цвета, любимый шоколад или духи, которые ему нравятся. Партнер будет понимать, что вы помните о его предпочтениях, а значит – он вам не безразличен.

8. Неожиданные свидания. Спланируйте вечерний поход в кафе или прогулку по красивому парку, не говоря об этом партнеру заранее. Пусть ваше приглашение будет сюрпризом.

9. Говорите слова поддержки. Какое-бы дело не запускал любимый человек, какую бы мечту не хотел осуществить, всегда поддерживайте его и говорите, что вы в него верите, что вы гордитесь его талантом и упорством. Даже если его идея кажется нереальной.

10. Просто выслушайте партнера. Бывают дни и ситуации, когда любимого человека нужно просто выслушать. Ничего не говорить и не советовать, а просто стать его преданным слушателем, тем, с кем он может поделиться своим разочарованием, болью, вдохновением, эмоциями. Умение слушать и принимать его таким, какой он есть, свидетельствуют о ваших любви и уважении.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram