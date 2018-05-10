Вот и все. Ученые доказали, что жизни после смерти не существует

Американские ученые из Калифорнийского технологического института опровергли существование жизни после смерти.

По мнению профессора физики и космологии Шона Кэрролла, существование загробной жизни могли бы подтвердить квантовые испытания, в ходе которых «определенно были бы выявлены некие частицы духа».

Однако на сегодняшний день подобные испытания не выявили элементов вида «частицы духа», что говорит о том, что жизни после смерти не существует, передает Independent.

Такие выводы ученый озвучил, ссылаясь на теорию квантового поля о наличии индивидуального поля для всех видов частиц, в том числе фотонов, электронов, протонов и других типов частиц.

По его мнению, жизнь после смерти могла бы существовать лишь в случае, если бы сознание было отделено от физического тела. Однако человеческий разум состоит из атомов, не способных хранить данные из мозга после смерти, добавил ученый.

Кэрролл также отметил, что результаты исследования о вероятности существования загробной жизни основаны на фундаментальных физических законах и призвал людей перестать верить в жизнь после смерти.

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