Весна, весна, пора любви. Четыре способа укрепить отношения

Теплеет на улице, солнечно становится и на душе. Поэтому весна – самое время улучшить отношения с любимым человеком.

Мы вымываем автомобиль после зимнего сезона, мы вытаскиваем из шкафа весеннее пальто. Почему бы с приходом чудесной теплой поры не "перезарядить" свои отношения?

Эксперты портала PureWow подсказали, как наладить и укрепить связь с любимым человеком этой весной.

Четыре способа укрепить отношения:

Возьмите выходной. Возможно, у вас и вашего супруга остались неиспользованные дни отпуска. Договоритесь с патрнером и возьмите выходной, чтобы провести его вместе. Сходите в кафе на счастливые часы, будто вы парочка студентов. Или устройте романтический обед с устрицами и вином, пока дети в школе. Освежите ваши чувства и просто расслабьтесь в компании друг друга.

Обустройте вместе дом. Ничто так не укрепляет связь, как совместная работа по дому. Выберите вместе новые шторы, повесьте на стену картину, поставьте на подоконник новый цветок, подберите новый коврик для ванной комнаты. Любое совместное действие по созданию домашнего уюта очень сближает.

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Сыграйте в игру "Меньше негатива". Научно доказано, что постоянные жалобы и негатив разрушают отношения. Эксперты по отношениям советуют каждую негативную мысль переводить в позитивную, стараться меньше жаловаться и чаще замечать хорошее друг в друге.

Избавьтесь от рутины. Ничто не делает отношения такими скучными и предсказуемыми, как рутина. Например, каждую пятницу вы ходите в кино, в по субботам – идете в гости к друзьям. Отказ от новых впечатлений убивает страсть между влюбленными. В то же время, новые впечатления, наоборот, разжигают искру и действуют как афродизиак. Возможно, стоит посетить новую страну или прыгнуть тандемом в банджи-джампинге.

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