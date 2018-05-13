Ученые выяснили, что просмотр Евровидения повышает уровень счастья

Новое исследование показало, что просмотр международного песенного конкурса Евровидения оказывает влияние на уровень удовлетворенности жизнью.

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что популярный музыкальный конкурс может повысить уровень удовлетворенности жизнью среди населения страны, пишет Independent. Результаты исследования, опубликованные в научном журнале BMC Public Health, показали, что среди населения страны уровень удовлетворенности жизнью повышается на 4 процента, если их страна входит в десятку лучших в финальном рейтинге.

В ходе исследования ученые анализировали данные об уровне удовлетворенности жизнью свыше 160 тысяч человек из 33 европейских стран. В частности, ученые использовали данные из анкет респондентов, которые были заполнены в рамках глобального опроса Евробарометр, который проводится несколько раз в год Европейской комиссией.

Команда ученых акцентировала внимание на данных, собранных в мае и июне – в период проведения Евровидения с 2009 по 2015 год. В результате выяснилось, что респонденты отмечали более высокий уровень удовлетворенности жизнью, в особенности если их страна показывала хорошие результаты на Евровидении.

Ученые признались, что решили провести исследование из личного интереса:

«Мы просто беседовали с коллегами в университете и решили проверить эти данные. Обычно мы занимаемся изучением других факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью и здоровье людей. Среди наших коллег есть люди из разных стран, и многие из них смотрят Евровидение. В одной из бесед возник вопрос, может ли конкуренция между странами в столь крупном проекте влиять на настроение страны. И, как выяснилось, да – есть определенная связь», - сообщил Флиппос Филиппидис, ведущий автор исследования.

Результаты этого исследования, по мнению ученого, в очередной раз доказывают, что такие масштабные и громкие конкурсы, как Евровидение, определенно оказывают влияние на моральный дух населения страны.

«Наше исследование показывает, что мы можем использовать науку для изучения довольно неожиданных тем. Но что более важно – мы надеемся, что это заставит людей задуматься о том, как на наше благополучие, настроение и, следовательно, на наше здоровье могут влиять, казалось бы, абсолютно безобидные факторы из общественной сферы», - подытожил он.

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