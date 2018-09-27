Ученые назвали возраст, в котором наша самооценка достигает своего пика

Чем старше мы становимся, тем более уверенно себя чувствуем и тем более высокой самооценкой обладаем. Теперь это официально подтверждено психологами.

В недавнем докладе, опубликованном в американском научном журнале Psychological Bulletin, говорится о том, что человеческая самооценка постепенно нарастает в течение жизни, а ее пик приходится на 60 лет.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые проанализировали свыше 300 различных исследований о самооценке в разных возрастных группах, учитывая год рождения, пол и национальность.

Как оказалось, наша самооценка волнообразно возрастает к 60 годам и держится на таком уровне примерно до 70 лет. В возрасте 70-80 лет представление человека о важности своей личности постепенно ухудшается и резко падает в 90 лет.

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Конечно, самооценка – вещь индивидуальная и субъективная, каждый человек, в зависимости от личных обстоятельств, чувствует себя значимым по-разному. Но, как правило, жизненный опыт помогает людям меньше обращать внимание на мнение других.

С другой стороны, психологи отмечают, что на низкую самооценку в молодом возрасте в современном мире влияют социальные сети. Зачастую выводы о своей значимости в обществе молодые люди делают по количеству лайков и комментариев. Ученые рекомендуют не зацикливаться на виртуальной стороне жизни.

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