Ученые нашли связь между силой мужского рукопожатия и успехом у женщин

В ходе нового исследования ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке нашли связь между силой мужского рукопожатия и популярностью среди женщин.
В исследовании, результаты которого были накануне опубликованы в научном журнале SSM-Population Health, приняли участие свыше 5 тысяч респондентов. Ученые анализировали данные о семейной жизни участников исследования, а также при помощи специального прибора вигориметра измеряли силу их рукопожатия, пишет Independent.
В результате они выяснили любопытный факт, установив связь между личной жизнью и силой мужского рукопожатия. В частности, они выяснили, что мужчины с сильным рукопожатием были более привлекательны для женщин и чаще оказывались женатыми в сравнении с мужчинами со слабым рукопожатием.
Автор исследования, профессор Вегард Скирбекк связывает это с тем, что женщины предпочитают видеть рядом с собой крепкого и здорового мужчину, и на подсознательном уровне считают сильное рукопожатие индикатором силы.
«Наши результаты свидетельствуют о том, что женщины отдают предпочтение сильным и здоровым партнерам, с которыми им легче будет жить в старости», - говорит автор исследования профессор Вегард Скирбекк.
Отметим, что в ходе предыдущих исследований ученые установили, что мужчины с крепким рукопожатием в зрелом возрасте меньше подвержены риску инфаркта и инсульта, а также имеют меньше проблем со здоровьем в сравнении с мужчинами со слабым рукопожатием. Кроме того, было установлено, что у людей со слабым рукопожатием меньше плотность одного из компонентов центральной нервной системы - белого вещества. Это, в свою очередь, объясняет то, что мужчины с крепким рукопожатием отличаются умственными способностями и развитой памятью в старости.
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