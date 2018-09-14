Ученые нашли связь между мурашками по коже и счастливой жизнью

В ходе нового исследования ученые установили связь между мурашками по коже и высоким уровнем счастья и здоровья в течение жизни.

Исследование было проведено этим летом во время музыкальных фестивалей Рединг и Лидс в Великобритании и проходило под руководством исследователя Мэтью Сакса из Гарварда и профессора Оксфордского университета Робина Мерфи, пишет Independent.

Ученые пытались выяснить различия в уровне жизни тех, кто ощущает мурашки по коже во время прослушивания музыки и тех, кому не знакомо это состояние. Они оценивали ответы 100 добровольцев, которые посещали концерты с живой музыкой, а также отслеживали физиологические реакции участников исследования с помощью специального монитора.

В результате выяснилось, что те добровольцы, которые ощущали мурашки от живой музыки, имели более крепкое здоровье, а также более высокий уровень счастья. По данным исследователей, мурашки по коже наблюдались у 55 процентов участников эксперимента, преимущественно у женщин, которые чаще проявляли эмоциональный отклик на живую музыку, чем мужчины.

Кроме того, тех участников исследования, которые испытали мурашки по коже во время фестиваля как минимум один раз, описывали, как более приятных и чутких собеседников.

«Результаты нашего исследования абсолютно феноменальны и позволяют определить черты личности, которыми обладают люди, ощущающие мурашки по коже. Мы установили, что мурашки могут свидетельствовать об общем благополучии человека, о его хорошем настроении, крепком здоровье и более высоким уровнем счастья в течение жизни в сравнении с теми, кому это состояние не знакомо», - говорит Робин Мерфи.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook