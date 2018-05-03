Трудные годы. Что делать с кризисом среднего возраста

Обретите гармоничные отношения с самим собой — и тогда вы максимально комфортно переживете наступление своего среднего возраста

На лице появляются первые морщинки, на выполнение амбициозных целей уже не так много жизненных сил, а уверенность в ряде принципиальных решений за время юношества куда-то пропала. Это — кризис среднего возраста. О нем в эфире еженедельной авторской программы Тільки спокійно на Радио НВ говорили ее ведущие Елена Чабак и Геннадий Мустафаев — психотерапевт и кандидат психологических наук.

Мы выделили главное из их разговора о том, как наиболее легко пережить столь трудный период в жизни человека.

Что такое кризис среднего возраста и когда он возникает

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Кризис среднего возраста — это период в жизни человека, во время которого происходит ревизия и переоценка его жизненных ценностей. Во время него человек задает себе ряд вопросов: "Так ли я жил?", "Тем ли я занимался?", "Те ли люди в моем окружении, которые для меня важны?", "Комфортно ли мне в той жизни, в которой я живу?".

Канадский исследователь Элиот Жак, который ввел понятие кризиса среднего возраста в психологию, очерчивал его временные рамки как период между 40 и 60 годами. Однако срок наступления этого кризиса довольно индивидуален, и он может возникнуть гораздо раньше сорокалетнего рубежа.

Одним из признаков наступления кризиса среднего возраста считается чрезмерная сконцентрированность на "прекрасном прошлом". Человек с теплым чувством ностальгии вспоминает о своих прошлых успехах, энергии, жизненных силах, лице без морщинок и волосах без седины, которыми в полном объеме не может похвастаться сейчас, и чувствует себя фрустрированным.

"Появляется идея, что сейчас надо что-то быстро поменять. Как будто увидел, что будущее недостаточно прекрасно, и остается не так много времени, чтобы что-то изменить", — говорит психотерапевт Геннадий Мустафаев.

Часто кризис среднего возраста связан с ощущением старения: тело человека работает уже не настолько отлажено, как раньше, а интересы и досуг сменяются все более зрелыми "аналогами", по сравнению с 20-летним возрастом.

Как преодолеть кризис среднего возраста

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Сам по себе любой кризис не является ни плохим, ни хорошим, а представляет собой переход из одного жизненного этапа в другой. Легче пережить этот "трудный возраст" может помочь уверенность в своем будущем и сформированность основополагающих человеческих ценностей: ценности отношений, семьи и профессии.

"Если в семье и работе все достаточно комфортно и устойчиво, то этот кризис, переход из одного состояния в другое, будет достаточно безболезненный, не будет такого количества переживаний. Просто я осознаю себя в какой-то момент достаточно зрелым, взрослым, опытным человеком, у которого есть внуки. И это прекрасно", — комментирует психотерапевт.

Помочь с преодолением кризиса среднего возраста также может поиск новых хобби и интересов. В столь трудный период важно гармоничное развитие всех сфер жизни и поддержка близких людей. Говоря о вторых половинках, принципиальным является вопрос принятия и взаимопомощи: совместная забота о здоровье, путешествия и увлечения.

Помните, что человек находится в постоянном развитии, и фундамент для 40-летнего возраста закладывается с раннего юношества. Однако никогда не поздно что-то менять в своей жизни и искать новые пути самореализации. Обретите гармоничные отношения с самим собой — и тогда вы максимально комфортно переживете наступление своего среднего возраста.

Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00