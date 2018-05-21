Трудности на двоих. Как преодолеть кризис в отношениях

В любых взаимоотношениях между людьми случаются кризисы. Даже идеальные пары в какой-то момент проходят переломные моменты, когда партнеры попадают в непростые жизненные ситуации. Об этом в эфире еженедельной авторской программы Тільки спокійно на Радио НВ говорили ее ведущие Елена Чабак и Геннадий Мустафаев — психотерапевт и кандидат психологических наук.

Мы записали основные тезисы и советы по выходу из кризиса отношений.

Кризис в отношениях — это стрессовая ситуация между двумя людьми, сопровождающаяся переходом их отношений из одной стадии в другую. При успешном преодолении кризисной ситуации пара может выйти на новый уровень и качество отношений, однако кризис также может их и уничтожить, в случае неумелого и неосознанного проживания кризиса, неготовности к его появлению.

"Кризисы бывают разной интенсивности. Он может проходить очень интенсивно, эмоционально и ожесточенно. Некоторые кризисы проживаются в lite-варианте, практически незаметно, но они все равно будут, какие бы у нас отношения ни были. Кризис подразумевает конфликт интересов и конфликт переживаний", — отмечает психотерапевт Геннадий Мустафаев.

В классической социальной психологии рассматривается 4 больших семейных кризиса:

1. Начало совместной жизни

В это время люди должны выработать совместные правила, когда из двух "я" должно в какой-то момент появиться "мы". Эти правила должны быть понятны друг для друга, а партнеры уметь идти навстречу, принимать компромиссы и договариваться. На данном этапе кризис в отношениях часто происходит из-за разочарований партнеров друг в друге, поскольку совместный быт показывает все качества человека, как хорошие, так и плохие. Тогда происходит момент выбора: если разочарование настолько сильно, что невыносимо оставаться в этих отношениях, они прерываются; или же партнеры принимают друг друга со всеми недостатками и ищут компромиссы в своем союзе, что выводит отношения на следующий уровень.

2. Рождение ребенка

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С рождением ребенка в отношениях меняются правила игры и появляются дополнительные обязанности, к которым часто не готовы партнеры, из-за чего возникает стрессовая ситуация.

"Если в системе семейных отношений появляется или исчезает какой-то определенный сегмент, любая система должна перестроиться для того, чтобы потом собраться уже в новом количестве и в новом качестве", — говорит специалист.

На данном этапе для женщины очень важна поддержка своего партнера, ведь она переживает не только психоэмоциональные, но и физические изменения, которые выбивают ее из привычной роли в отношениях, добавляя ей обязанности не только партнера для своего возлюбленного, но и матери для своего ребенка.

3. Голод чувств

Скука или голод чувств — период, когда все правила уже выработаны, партнеры очень много знают друг о друге и имеют полное представление о взаимных потребностях. В этот момент любовные страсти затихают, а мужчина и женщина перестают обращать друг на друга внимание. Именно в этот период очень часто совершаются супружеские измены.

"В этой ситуации нужно попытаться противостоять кризису совместными усилиями. Очень важно понимать, что над отношениями надо работать всегда. Как только в голове мужчины появляется идея, что женщина никуда не денется, что она никому не нужна кроме него, этот мужчина начинает терять эту женщину. Потому что всегда найдется другой мужчина, более быстрый, более агрессивный, в хорошем смысле, и захочет украсть вашу любимую женщину", — комментирует психотерапевт.

4. Опустевшее гнездо

Кризис, связанный с началом собственной, отдельной от родительской жизни детей двух партнеров. В этот период меняются ценности, ситуация в семье и ее структура. Данный кризис часто становится особенно болезненным для тех пар, которых держал вместе лишь их ребенок.

"Дети — это плохой клей. Жить ради детей — это не очень хорошая идея, потому что если мужчина и женщина страдают в отношениях, между ними нет ничего общего, у них разные ценности, книги, которые они читают, друзья, мировоззрения, взгляды на жизнь и философия жизни, и нет как будто бы точки, где они могли бы встретиться, то они, конечно же, будут переживать себя очень одиноко", — отмечает Геннадий Мустафаев.

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Чтобы преодолеть любой из этих кризисов, важно быть искренними в своих отношениях и уметь вести конструктивный диалог со своим партнером, идти на обоюдные компромиссы. Допустив нечестность со своей второй половинкой во время одного из этапов кризиса, имеющиеся проблемы перейдут в другой, однако решить их будет сложнее, — появляются новые обязательства и любовные правила игры постоянно меняются.

В случае серьезных проблем в отношениях, стоит задуматься о походе к семейному терапевту, который сможет направить пару на правильный путь нахождения компромиссов. Психологи уверены, что главным средством для преодоления стрессовых ситуаций в любовных отношениях является взаимное уважение и чуткость к чувствам другого, а также умение обсуждать проблемы и договариваться об их решении.

Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00