Доказано наукой. Три способа справиться со стрессом для интровертов

Каждый день предоставляет нам множество причин для стресса и беспокойств. Интроверты – в особой группе риска в нашем активном и социализированном сегодняшнем мире с его толпами, очередями, лайками в соцсетях.

Для людей такого типа рецептом против стресса часто является какое-то действие в одиночестве: чтение, просмотр фильма, медитация. Портал PureWow собрал три научно доказанных способа, которые помогают людям с типом личности интроверт справиться со стрессовыми ситуациями.

1. Откажитесь от кофеина

Когда вы думаете о предстоящем длинном дне, наполненном толпами и социальными взаимодействиями, первая мысль - добраться до самой большой порции латте, которого вы сможете найти. Однако исследование, опубликованное Американской ассоциацией содействия развитию науки, показало, что интроверты, которые выпили одну или больше чашек кофе, хуже проходили тесты на вербальные способности. Вероятно, потому что кофеин увеличил беспокойство. Вместо этого пейте воду (или, еще лучше, травяной чай), делайте глубокие вдохи и старайтесь оставаться «здесь и сейчас».

2. Выделите время для ничегонеделанья

Чтение, горячая ванная, вязание - это невероятные, расслабляющие мероприятия для интровертов. Но не стоит недооценивать огромные преимущества абсолютного бездействия. Исследование, проведенное ВВС, предполагает, что время, потраченное на лодырничание или шатание вокруг дома, одна из лучших вещей, которые интроверт может сделать для снятия стресса.

3. Встретьтесь с (тщательно выбранными) друзьями

Интровертам нужно время, чтобы расслабиться и снова зарядиться энергией. Но исследование, проведенное Университетом Кастилья-Ла-Манча и Университетом Малаги в Испании, показало, что самые счастливые интроверты регулярно проводили время с хорошими друзьями. Поэтому, в то время как двоюродного брата достаточно видеть раз в месяц, обязательно планируйте регулярные походы в кино с вашими старыми лучшими друзьями. Теми, кто заставляет вас чувствовать себя спокойно и полностью понимает вас.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook