Третий лишний. Как работают любовные треугольники

Как понять, что ваши отношения c партнером могут трансформироваться в любовный треугольник? Какие бывают конфликты и могут ли они благоприятно влиять на ваш любовный союз? Что делать, если ваш партнер находит утешение "на стороне"? Эти вопросы в эфире еженедельной авторской программы Тільки спокійно на Радио НВ обсуждали ее ведущие Елена Чабак и Геннадий Мустафаев — психотерапевт и кандидат психологических наук.

Три тезиса о том, из-за чего появляются и как работают любовные треугольники.

Третий человек в отношениях — от неудовлетворения

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Если задаться вопросом, какими должны быть идеальные отношения, многие наверняка ответят, что им следует строиться в диаде, — гармоничном союзе двух людей, где партнеры дают и получают друг от друга позитивный опыт и эмоции и могут прожить вместе всю жизнь.

К сожалению, такой механизм отношений работает не всегда, и союз двух людей превращается в любовный треугольник.

"Если в семье появляется кто-то третий — это симптом. Это ситуация, которая свидетельствует о том, что в диаде между мужчиной и женщиной не все так благополучно, потому что третий компенсирует какую-то неудовлетворенную потребность, он дополняет ее. И как бы парадоксально это ни звучало, но мы можем говорить о том, что любовники иногда сохраняют брак. Это их удивительная функция, они дополняют какую-то неудовлетворенную потребность одного из членов семьи", — говорит психотерапевт Геннадий Мустафаев.

Таким образом, если один из партнеров не удовлетворен какой-то частью своих отношений, но успешно восполняет эту нехватку "на стороне", то он все равно может оставаться в таких отношениях продолжительное количество времени.

Кризисы в отношениях случаются из-за нехватки трех потребностей

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Часто люди сталкиваются с проблемой "третьего человека" из-за того, что не могут вовремя распознать кризис в своих отношениях. Маркером того, что в вашем союзе происходит разлад, являются деструктивные конфликты, — те, которые увеличивают дистанцию между партнерами.

Однако не стоит бояться конструктивных конфликтов, которые в ходе обсуждения и взаимных компромиссов наоборот помогают преодолевать кризисы и двигаться вперед.

"Если посмотреть на отношения, то в них мы удовлетворяем три основные потребности: у нас есть потребность в безопасности, потребность в принятии и потребность в признании. Три потребности, которые мы удовлетворяем по-разному", — отмечает психотерапевт.

Важно, чтобы каждая из этих потребностей была удовлетворена: партнеры чувствовали себя безопасно и комфортно; ценили и принимали друг друга такими, какие они есть; а также имели здоровый качественный секс. В таком случае никто не будет искать "компенсатора" своей неудовлетворенности на стороне.

"Фоновый режим" в отношениях разрушает их

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Отношения требуют постоянной работы над ними. Как только у одного из партнеров появляется идея о том, что его половинка всегда будет с ним "по умолчанию", и отношения достигли того уровня прогресса, когда над ними не нужно усердно работать, в любовном союзе появляется трещина.

"Если мы говорим про кризисы в семейных отношениях, то самый первый кризис - это первый год совместной жизни, когда 30% браков могут разрушаться; второй кризис - это рождение ребенка; третий кризис - это так называемый голод чувств, когда мужчина и женщина привыкают друг к другу; и четвертый кризис — это эффект пустого гнезда. Если люди жили ради детей, то рано или поздно дети вырастают. Они либо строят свои семьи, либо едут учиться в университеты в другие страны, либо в города, короче говоря, они перестают выполнять функцию клея", — говорит Геннадий Мустафаев.

Выходом из сложной ситуации в отношениях может стать конструктивный диалог и совместная переоценка ценностей. Важно задать друг другу вопросы, на чем строятся ваши отношения, какие у вас совместные планы и стремления, и начать постоянно работать над гармоничным развитием вашего союза.



Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00