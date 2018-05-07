Треть женщин снимают обручальное кольцо перед собеседованием на работу - исследование

Недавнее исследование, проведенное экспертами компании Credit Angel, показало, что треть женщин снимают обручальное кольцо во время прохождения собеседования.

Несмотря на то, что работодатели не имеют права интересоваться семейным положением соискателей, многие женщины опасаются, что из-за семейного статуса у них будет меньше шансов занять желаемую должность, пишет Harper's Bazaar.

Согласно результатам исследования, 29% замужних женщин беспокоятся о том, что не получат или потеряют работу вследствие раскрытия деталей личной жизни. Женщины переживают, что надетое обручальное или помолвочное кольцо может привести к дискриминации, поскольку работодатель будет понимать, что в ближайшем будущем женщина может уволиться в связи с беременностью и родами.

К сожалению, такие выводы не удивительны. Еще в 2016 году рекрутер Брюс Гурвиц опубликовал статью для LinkedIn, в которой советовал женщинам снимать обручальное кольцо во время собеседования. В частности, Гурвиц отмечал, как одна женщина упустила возможность устроиться на несколько работ из-за своего кольца, но достигла успеха, как только сняла аксессуар.

Опрос Credit Angel также показал, что 59% работодателей считают, что в рамках собеседования женщинам необходимо раскрывать информацию о том, беременны ли они. 46% работодателей считают приемлемым спросить у женщины, есть ли у нее маленькие дети.

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